El actual capitán de barco del Jimbee Cartagena, el técnico brasileño Duda, y a partir de ahora, el nuevo manager general, atendió en rueda de prensa a los medios de comunicación para hablar de su nuevo rol en el club, ocupando toda la parcela deportiva, dando más libertad para trabajar a su mano derecha, Juan Giménez, director financiero y de marketing. La plantilla cartagenera ha comenzado la pretemporada de casi dos meses de duración sin cinco de sus jugadores debido a la cita mundialista en Lituania, y a la espera de las nuevas incorporaciones.

Ante lo primero, su nueva labor en la entidad portuaria, ha acontecido el entrenador. "Con todos estos cambios se busca más agilidad a la hora del funcionamiento del club, y que Juan Giménez tenga más libertad y tiempo libre para otras labores, ya que la presidencia del club lo cree necesario. Yo siempre me he sentido muy escuchado en la parte deportiva, se ha respetado mi opinión e idea, dentro de unos patrones de coherencia. No siento que mi trabajo sea muy distinto al que tenía, añadiendo algún distintivo adicional. Yo soy un trabajador del club y lo intento hacer lo mejor posible, tengo una forma de trabajar donde ya tenía bastante autoridad y no creo que haya sido un cambio drástico, pero sí necesario para liberar la figura de Juan Giménez".

Sobre la pretemporada más larga de lo habitual, ochos semanas ante las seis convencionalmente, también fue conciso. "Es diferente, distinta, a lo largo del tiempo ha habido un poco de todo, pero nunca habíamos afrontado una pretemporada que junte los problemas del Covid, que se arrastran de la temporada pasada, con un Mundial de por medio. Las dos cosas juntas han hecho que la pretemporada, sin cinco jugadores de nuestra primera plantilla, sea atípica. Otro handicap es que nuestro filial ascendió a Segunda B el martes pasado, muy tarde, y estamos trabajando para que nuestro filial funcione bien, juntando todas estas premisas nos ha hecho una pretemporada diferente".

Sobre la no llegada aún de los brasileños para empezar los entrenamientos, Duda se mostró inquieto y a la espera de la confirmación para contar con ellos. "Se estimaba para que los jugadores estuvieran para empezar, no depende de nosotros, sino de las instituciones, el Gobierno de España y el consulado español en Brasil. Esperemos que la próxima semana estén aquí los dos, Juan y Roberto están trabajando mucho para que estén lo antes posible".

Firme, confiado y seguro de su plantilla, así se sentía Duda ante las posibilidades del equipo esta temporada, aunque siempre con algo que mejorar. "Lo que nos faltó la temporada pasada fue competir mejor para plasmar en resultados el buen juego que hicimos, la buena temporada, pero al final, aceptar es competir mejor que el rival, y creo que eso es lo que nos faltó. Los play-off marcan la diferencia, a pesar de la buena temporada regular, pudimos estar también más arriba en la Liga. A falta de dos partidos nos faltó ser más competitivos y vamos a trabajar durante el año en ser un equipo más sólido y contundente. Nadie puede firmar quedar cuarto viendo que has tenido posibilidades de estar más arriba. Nosotros no queremos marcar un objetivo, el único objetivo es llenar el Palacio si las autoridades lo permiten".

"El objetivo es ser mejores que el año anterior, si el año pasado no estuvimos en la final de la Copa, hay que estar en esa final, si el año pasado no estuvimos en la Final Four de la Copa del Rey, hay que estar en esa Final Four, si el año pasado no estuvimos en las semifinales de Liga, hay que estar ahí. Y volver a decir que el Palacio esté lleno, y para ello hay que ganar partidos, la cultura de España y Cartagena es ganar", confirmaba el técnico.