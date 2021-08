El murciano Fermín Aldeguer, de 16 años de edad, domina con mano de hierro del Campeonato de Europa de Moto2, un torneo que alterna este año con el Mundial de MotoE. El próximo domingo, en Jerez, puede lograr el título continental y ayer, en Austria, demostró que llegará en un momento dulce a esa trascendental cita. El piloto del Team Aspar firmó un sobresaliente cuarto puesto, a solo 18 milésimas de segundo, después de haberse convertido en los entrenamientos oficiales en el piloto más joven en lograr la ‘pole’.

Lukas Tulovic no dio opción a sus rivales en la quinta carrera de la Copa del Mundo FIM Enel de MotoE. El piloto alemán, que partía desde la segunda posición de la parrilla, se situó en cabeza enseguida y no dejó que nadie más le sobrepasara. Tulovic consiguió una ventaja de casi dos segundos a mitad de carrera y, desde ese momento, se dedicó a administrar la diferencia con respecto a un grupo de tres rivales que luchaban por las otras dos posiciones de podio. Eric Granado, Dominique Aegerter y Fermín Aldeguer pelearon en una última vuelta de locura, en la que se sobrepasaron en varias ocasiones. El brasileño y el suizo fuerno los vencedores.

Dieciocho milésimas separaron a Fermín Aldeguer de su primer podio en la categoría. Consiguió, de todos modos, su mejor resultado de la temporada, una cuarta posición que le permite situarse undécimo de la general a falta de dos carreras.

«Fue una carrera complicada y corta. Al principio no sabía qué iba a pasar, las últimas vueltas de MotoGP fueron en lluvia, pero nosotros no sabíamos qué nos encontraríamos. Optamos todos por cambiar a neumáticos de seco para la carrera. Tocaba adaptarse, era una carrera al sprint. No es el resultado por el que habíamos trabajado», se lamentó el piloto de La Ñora, que no tendrá descanso y volverá a la acción el próximo domingo.