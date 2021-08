Pedro Acosta tiene solo 17 años. Es un recién llegado al Campeonato del Mundo de Moto3. Todos los ‘rookies’ tienen que pagar un peaje. No hay nadie que se escape. La experiencia solo se adquiere con grandes premios y ‘El Tiburón de Mazarrón’ solo lleva diez en su vida. Aunque es capaz de hacer fácil lo difícil, ayer demostró que es tan humano como los demás. En la segunda carrera en Austria en siete días, la última vuelta, su gran aliada en cada una de las cinco victorias que lleva sumadas, se convirtió en su enemiga en el Red Bull Spielberg. Entró en ella en la segunda plaza, llegó a ponerse primero, pero tuvo que cambiar tanto la trazada en ese momento, que finalmente no solo perdió la victoria, sino también el podio. Se quedó a 48 milésimas de segundo de Dennis Foggia. Y, encima, se dio el peor resultado posible: el triunfo de Sergio García-Dols, su gran rival por el título. El castellonense, que la semana pasada había perdido en el mismo escenario el triunfo en la última vuelta, ha rebajado a 41 puntos -estaba en 53- la desventaja con respecto al mazarronero. «Está claro que me ha recortado puntos, pero también queda una carrera menos», decía sabiamente el piloto de KTM al final de la cita a los micrófonos de DAZN.

Hay pilotos que son muy buenos durante la carrera y los entrenamientos, pero luego fallan en el momento más inoportuno. Le pasó al propio Sergio García siete días atrás. Acosta le presionó tanto, que el piloto de Gas Gas se fue al suelo a dos curvas del final. El murciano no saltó ayer por los aires, pero sí se quedó ‘dolido’ por no poder estar en el podio. 48 milésimas le separaron después de una última vuelta de frenesí. En la sexta curva Acosta entró en acción, superó a Oncü, líder durante gran parte de la carrera, pero en la siguiente el turco le volvió a atacar y el murciano tuvo que cambiar su trayectoria, abriéndose demasiado y dejando un hueco a Sergio García que aprovechó el castellonense para superarle e irse a la caza del turco, al que superó en la recta final. Acosta, por su parte, perdió ritmo y Foggia le arrebató también la plaza en el podio. Así fue el desenlace de un gran premio donde el mazarronero estuvo siempre en el grupo de cabeza. De hecho, junto a Oncü y Fenati llegó a abrir un hueco importante sobre sus perseguidores en la octava vuelta. Pero tanto se molestaron, que terminaron por enlazar los de atrás, grupo donde ‘viajaban’ Jaume Masiá y Sergio García, entre otros.

En la decimocuarta vuelta recibió Acosta un aviso por superar en varias ocasiones los límites de la pista. Una advertencia más hubiera provocado un long-lap que finalmente esquivó. El murciano tuvo que ser más conservador a partir de ese momento, pero no dejó en ningún momento que Oncü, el piloto con mejor ritmo, se escapara. Se pegó a su rueda y a tres vueltas del final se volvió a situar en la primera plaza, aunque solo unas curvas después cedió y dejó que el turco liderara la carrera hasta esa última vuelta donde llegó a estar primero pero que concluyó en la cuarta plaza.

Con 12 puntos menos de ventaja sobre el castellonense acabó Pedro Acosta el décimo gran premio de la temporada, disputado en Austria. A las dos carreras en el circuito Red Bull, que es la ‘casa’ de KTM, había llegado con 48 de ventaja. Por tanto, después de dos citas, sale con 7 menos, suficiente para retener el liderato con un colchón importante de 41 puntos. Con esta progresión, no tendría el murciano problemas para convertirse en el nuevo campeón del mundo de Moto3. Quedan ocho mangas, la próxima en Silverstone el próximo 29 de agosto. Le seguirán Aragón, Misano, Las Américas de Austin, Malasia, Portugal (Algarve), Valencia y Argentina, aunque este último aún está en el aire. Quizás ha llegado el momento de empezar a calcular y de no correr excesivos riesgos, pero quizás la ambición de Acosta le impedirá ser un poco más conservador.

Solo el mazarronero y Fenati han puntuado en todas las carreras

Solo hay dos pilotos de Moto3 esta temporada que han puntuado en las diez carreras celebradas: el murciano y el italiano Romano Fenati, aunque este último tiene como mejores resultados un segundo y dos terceros puesto frente a las cinco victorias y una segunda plaza del mazarronero. Por ello, la diferencia entre ambos -Fenati es tercero en la clasificación- es de 89 puntos.

Acosta analizó de la siguiente forma el Gran Premio de ayer: «Tuvimos una buena carrera. El equipo trabajó duro durante todo el fin de semana y llegamos al domingo con la mejor versión posible de la moto. Fue una competición dura y muy larga, en la que nuestros rivales fueron fuertes y nos empujaron a dar lo mejor de nosotros. Estoy satisfecho con la cuarta posición, ya que sumamos más puntos y no nos quitaron muchos. Estoy deseando que llegue la próxima prueba, donde seguiremos presionando», explicó en declaraciones difundidas por su equipo, el Team Ajo.

El jefe de la escudería del mazarronero, Aki Ajo, por su parte, comentó que «tenemos que analizar qué puntos podemos mejorar y reforzar para la próxima carrera. Lo más importante es que tanto Pedro Acosta como Jaume Masiá han mostrado un gran ritmo durante todo el fin de semana y han hecho un gran trabajo con el equipo. Tenemos que presionar para mantener esto en Silverstone», terminó diciendo.