El italiano Romano Fenati (Husqvarna) se adjudicó su primera "pole position" desde 2017 al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Austria de Moto3 que mañana se disputa en el circuito Red Bull de Spielberg, por delante del japonés Tatsuki Suzuki (Honda) y el español Jeremy Alcoba (Honda). Por su parte, el piloto murciano Pedro Acosta partirá desde la segunda fila al concluir los entrenamientos oficiales en la séptima posición con un tiempo de 1:36.207.

La primera baja la protagonizó el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), quien tras la caída que sufrió esta mañana junto al hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) -que fue sancionado por ese incidente con salir a carrera desde la calle de talleres-, tuvo que pasar por la clínica del circuito, en donde se le detectó una fractura del húmero izquierdo. Apenas doce pilotos disputaron la primera clasificación, en la que lograron el pase a la segunda el italiano Ricardo Rossi (KTM), el español Carlos Tatay (KTM), el también italiano Stefano Nepa (KTM) y el japonés Kaito Toba (KTM), mientras que David Salvador (Honda), que llegó a estar dentro, acabó quinto, lo que por 59 milésimas de segundo le impidió pasar a la siguiente tanda.

El español Adrián Fernández (Husqvarna), que llegó a estar dentro de las cuatro primeras posiciones para lograr el pase a la segunda clasificación, se cayó en la curva uno al intentar mejorar su tiempo pero el percance se lo impidió y, al quedar su moto bastante dañada, acabó octavo, lo que supone salir mañana vigésimo segundo. En la primera salida a pista de la segunda clasificación, se situó líder el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), y tras su estela Gabriel Rodrigo, que hiciera lo que hiciese ya sabía que saldría desde la calle de talleres y Ayumu Sasaki.

No fue el último percance de Gabriel Rodrigo, que se fue al suelo durante la segunda clasificación al no tener hueco por delante, donde estaba Ayumu Sasaki, y con lo que se llevó por delante al japonés Tatsuki Suzuki y ambos quedaron fuera de la pelea por las mejores posiciones. No obstante, por entonces, Tatsuki Suzuki ya era líder con un tiempo de 1:35.921 y dos décimas de ventaja sobre el líder del mundial Pedro Acosta, que marcó 1:36.207 en su cuarta vuelta y con Rodrigo tercero y también fuera de la sesión.

Los últimos instantes de la segunda clasificación resultaron muy intensos y en ellos el italiano Romano Fenati ascendió hasta la primera plaza con un registro de 1:35.850 completando la vuelta al trazado austríaco completamente en solitario. Tras el italiano concluyeron, Suzuki y Alcoba, con el español Jaume Masiá (KTM), el turco Denis Öncü (KTM) y el japonés Ayumu Sasaki en la segunda línea. El líder del mundial, Pedro Acosta fue séptimo, tercera línea de salida, junto a Gabriel Rodrigo y el italiano Dennis Foggia (Honda), y con Stefano Nepa, Izan Guevara (Gasgas) y Ricardo Rossi (KTM) en la cuarta.