Las vacaciones tienen las horas contadas en el UCAM Murcia CB. El conjunto universitario ya prepara la vuelta inminente al trabajo sobre la pista tras realizar ayer las primeras pruebas médicas en el Hospital Mesa de Castillo y el centro deportivo Helpia. El capitán Sadiel Rojas, Augusto Lima, Nemanja Radovic, James Webb, Kostas Vasileiadis y Tomás Bellas fueron los primeros en someterse a las exámenes, mientras que por la tarde se unieron los exteriores Jordan Davis y Thad McFadden, una de las dos caras nuevas del plantel que volverá a dirigir Sito Alonso este curso.

En las próximas horas será el base Isaiah Taylor el próximo en incorporarse, mientras que Emanuel Cate (Rumanía), Rinalds Malmanis (Letonia) y el alero sueco Chris Czerapowicz (el segundo fichaje para este curso) lo harán más tarde al estar concentrados con sus respectivas selecciones en busca de un billete para el Mundial. Aunque está previsto que en los próximos quince días, antes de que finalice agosto, Sito Alonso pueda contar con todos sus efectivos de cara a los primeros amistosos.

Mientras tanto, el entrenador madrileño podrá paliar las ausencias con los canteranos Pau Tendero, reciente incorporación para el filial universitario este verano desde el Barcelona, Noah Churchill y Will Falk junto a un Hamza Mestoglu que llegará algo más tarde al estar concentrado con las categorías inferiores de Turquía. Los dos grandes ausentes para completar los entrenamientos son el base Ismael Corraliza y el alero Alex Antetokounmpo.

El jugador cordobés, que la pasada temporada entrenaba con el grupo ‘Élite’ y estuvo en dinámica del primer equipo, debutando en ACB y completando las convocatorias, era prácticamente un fijo en la preparación veraniega desde 2017. Sin embargo, este año no se encuentra entre los citados y todo apunta a que su futuro ya no pasa por el UCAM Murcia. Algo similar a lo que ocurre con el menor de los Antetokounmpo, quien se encuentra en la Summer League de la NBA y, tal y como publicó este diario, no seguirá pese a que se anunció a su llegada que tenía un contrato por tres temporadas.

Por su parte, la primera puesta en escena del UCAM Murcia antes de que arranque el curso el fin de semana del 18 de septiembre será a principios de ese mes cuando se enfrente tanto al Real Madrid como al Unicaja en el Trofeo Costa del Sol los días 4 y 5 de septiembre, a la espera de que se anuncien más partidos en las próximas fechas.