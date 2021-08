La Región de Murcia volverá a llenar de sabor a LaLiga una temporada más con varios representantes a los que puede que llegue a sumarse alguno más antes del final del mercado (como Sergi Guardiola o Toni Villa). Unos con más experiencia, otros con menos, pero jugadores contrastados que seguro lo darán todo este año por alcanzar los objetivos de sus respectivos clubes.

La temporada 2021-2022 albergará seis efectivos regionales divididos en cinco clubes. El último en volver a LaLiga (o al menos todo hace indicar que será oficial en los próximos días según varios diarios nacionales) es probablemente uno de los que más se espera, el delantero Rafa Mir. El de Javalí fue la temporada pasada uno de los máximos goleadores de la competición (13 dianas) a pesar de estar en un club que descendió y que se llevó además, a LaLiga Smartbank, a uno de los murcianos que estaba en la 2020-2021, el guardameta Andrés Fernández.

El verano de Rafa no ha sido tranquilo precisamente tras lograr la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio siendo uno de los mejores jugadores de la selección, consagrándose en la élite del fútbol mundial. El delantero buscará igualar como mínimo los números que hizo en la SD Huesca con su nuevo club, el Atlético de Madrid, aunque lo tendrá más complicado para tener oportunidades.

Otro de los recién llegados es uno de los héroes de su actual equipo, Isi Palazón. El extremo del Rayo Vallecano y ex del Real Murcia se estrenará esta temporada en la máxima categoría nacional tras hacer un gran año en Segunda anotando 10 goles, uno de ellos en el play off ante el Girona. Desde Cieza llega a Primera para darle al Rayo su energía y dinamismo e intentar que los de Vallecas no pasen apuros.

En Elche encontramos dos repetidores que parece que le han cogido el gustillo a la categoría, ellos son José Manuel Sánchez ‘Josema’ y Gonzalo Verdú. El ilorcitano y el cartagenero fueron dos pilares fundamentales de la defensa del Elche CF para lograr salvarse in extremis en una última jornada agónica que condenó finalmente a SD Huesca, Real Valladolid y SD Eibar, dejándonos una temporada en la que a pesar de la llegada de Isi, nos dejó a deber en la Región tras los descensos del ya mencionado Andrés Fernández, además de los de Toni Villa y Sergi Guardiola con el combinado vallisoletano.

Josema alternó titularidades con rachas de partidos sin jugar, pero siempre estuvo presente en el equipo esperando su oportunidad, como volverá a hacer este año. Verdú, por su parte, renovó su contrato con el club para seguir ligado a la entidad ilicitana para, de esta forma, volver a ser el líder de la defensa portando además el brazalete de capitán.

De Elche nos vamos a Granada, donde encontramos al lateral zurdo natal de Torre Pacheco, Adrián Marín. El jugador no logró la continuidad que esperaba la pasada campaña ni en Alavés ni en Granada, y confía en que este sea su año de consagración en la élite para poder asentarse en el once de Robert Moreno.

El último murciano en mencionar es otro que jugará competición europea además de Rafa Mir. Es el extremo natal de Beniel Cristian Portugués ‘Portu’. El jugador murciano fue una pieza fundamental en la Real Sociedad en un año en el que se alzaron con la Copa del Rey y se clasificaron nuevamente para la Europa League , competición en la que esperan hacer un mejor papel que la pasada campaña, en la que fueron apeados sin apenas competir ante el Manchester United.

Rafa Mir. Delantero

El ariete llegará al Atlético de Madrid esperando ser un recurso de garantías y quien sabe si incluso poder pelearle la posición titular a Luis Suárez a base de lo que mejor se le da hacer, meter goles. El delantero de Javalí está cerca de llegar al campeón de LaLiga con el objetivo de seguir perforando las redes y mejorar sus 13 goles de la 20-21.

Isi Palazón. Extremo

El estreno en la élite española para el de Cieza no será fácil. Con mucha competencia en su puesto y con la exigencia que supone LaLiga, Isi espera volver a ser una pieza fundamental del club como ya fue en el ascenso desde LaLiga Smartbank con sus diez dianas. El habilidoso extremo del Rayo Vallecano hará su debut en la máxima categoría para tratar de hacer pasar a los de Vallecas un año tranquilo lejos de los puestos de abajo.

Josema. Defensa

El de Lorquí espera lograr la continuidad en las alineaciones que no pudo obtener la temporada pasada para tratar de salvar al Elche sin tantos apuros. A sus 25 años, se encuentra en la madurez futbolística necesaria para conseguirlo. El defensa del Elche buscará en su segunda temporada en la élite de fútbol español ganar la regularidad que no tuvo la pasada campaña y hacerse con un hueco en el once ilicitano.

Gonzalo Verdú. Defensa

El capitán del Elche ha renovado y volverá ser el líder por su segunda temporada consecutiva en Primera. Desde el centro de la zaga su carisma y potencia darán al equipo el empaque necesario para poder hacer un año más regular y asegurar la categoría. Objetivo: un año más tranquilo que el anterior.

Adrián Marín.Defensa

Regularidad y recuperar su nivel. Esos son los principales objetivos que tiene el de Torre Pacheco para este nuevo curso con el Granada CF. El lateral deberá ganarse el puesto en una banda en la que competirá con Carlos Neva por adueñarse con el sector izquierdo de la defensa. Poder sumar llegada al cuadro de Robert Moreno será clave en sus intereses.

Portu. Extremo

El atacante de Beniel volverá a ser ese cuchillo que entra en mantequilla para el ataque de la Real Sociedad. Prioridades, un mejor papel en la Europa League y alcanzar en liga un puesto de acceso para la Champions. Sus números de la pasada campaña en LaLiga fueron 8 goles y 3 asistencias que espera mejorar este curso.

Doce jugadores se reparten en nueve equipos de Segunda División

En la categoría de plata del fútbol español también encontramos gran cantidad de jugadores murcianos que sueñan con dar el salto a la máxima división. Algunos de ellos tienen ganas de revancha tras haber pasado por el calvario de un descenso.

Andrés Fernández. El guardameta de Alcantarilla seguirá formando parte de la primera plantilla de la SD Huesca para la temporada 2021-2022. El conjunto de El Alcoraz espera volver a la élite tan solo un año después de marcharse y Andrés espera recuperar una titularidad que perdió a mitad de temporada en favor de Álvaro Fernández.

Juan Hernández. El lorquino buscará recuperar sensaciones tras un año irregular en el Sabadell, que terminó en descenso. Ahora tendrá oportunidad de redimirse a base de goles en su nuevo destino, el Alcorcón.

Juanma Bravo. El centrocampista murciano afronta su segunda temporada en LaLiga Smartbank con el objetivo de mantener la regularidad que sí tuvo en el once del propio Alcorcón durante el último tramo de temporada. Ahora, conocedor de la categoría, deberá dar ese salto de calidad a su equipo para luchar por el ascenso.

David Morillas. El aguileño, uno de los jugadores más veteranos del recién ascendido Ibiza, aportará a sus 34 años la experiencia necesaria para la zaga defensiva. Tras haber pasado por grandes equipos como Huesca o el Albacete, Morillas regresa a la categoría de plata, esperemos, para quedarse.

Víctor Meseguer. El canterano del Real Murcia ha sido una grandísima solución para los problemas del Mirandés. Ya sea como mediocentro o como improvisado central, Víctor ha demostrado con creces lo que ya se le veía en la Región y pese a tener grandes ofertas, continuará en el atractivo proyecto de los de Miranda del Ebro para volver a ser el dueño de la medular.

Germán Valera. Verticalidad y un toque exquisito al servicio de Xabi Alonso en la Real Sociedad B. El jugador llega al filial txuri-urdin cedido con opción de compra para terminar de explotar en su segundo año en la categoría. En el filial, equipo con gusto por el buen fútbol, encaja como anillo al dedo para destacar desde los tres cuartos de campo.

Alfredo Ortuño. El yeclano continuará en la categoría, esta vez en las filas del FC Cartagena, tras realizar un año decente en el Albacete, club que descendió a la Primera RFEF. Con mucha experiencia en la LaLiga Smartbank, el delantero será la garantía de gol junto a Rubén Castro.

Pedro Alcalá. El central mazarronero seguirá demostrando sus galones, esta vez en Segunda, tras un año en el que no tuvo el protagonismo esperado en las filas del Cádiz. Ahora, una nueva oportunidad llega a su carrera para demostrar su veteranía y hacer que el FC Cartagena, con el que ha firmado por dos años, no pase apuros en su segundo año en la categoría de plata.

Grego Sierra. Experiencia al servicio de la zaga del Burgos. El defensa murciano llega a reforzar la defensa del club procedente del Sabadell. Con 28 años, intentará asentar al cuadro burgalés en la categoría en su vuelta a la Segunda División.

Pedro León. El jugador muleño se despide como leyenda de la SD Eibar para formar parte de la plantilla del Fuenlabrada. El trescuartista llega a LaLiga Smartbank para poner su diestra al servicio del conjunto madrileño de cara a intentar dar el salto a Primera División.

Toni Villa. El vertical y habilidoso extremo del Valladolid espera ser una de las referencias ofensivas del proyecto de Pacheta para volver lo más rápido posible a LaLiga. Pese a tener ofertas de equipos de Primera División como el Elche, de momento continua en Pucela para buscar el ascenso.

Sergi Guardiola. Al delantero jumillano no le han faltado novias este verano y veremos si logra el propio Valladolid retenerle en este final de mercado, ya que Mallorca o Espanyol podrían hacerse con sus servicios. Mientras tanto, el delantero espera mejorar sus números del pasado curso que se alejan bastante de su gran rendimiento que tuvo hace dos campañas, con 8 dianas y 3 asistencias.