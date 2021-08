El UCAM Murcia se enfrentaba a su primer test serio de la pretemporada. A pesar de ser el sexto encuentro veraniego, los universitarios aún no se habían enfrentado a ningún rival de Primera RFEF. Visitaba el conjunto de Salmerón la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta para enfrentarse al Albacete.

Desde el primer momento ya se intuía que iba a ser un partido tremendamente complicado. No por el nivel de ambos conjuntos, sino por las condiciones climatológicas. Comenzó el partido con la sensación de que podía convertirse en tormenta y a los pocos minutos así fue. Entre el minuto 15 y el 30 de partido, el partido se convirtió en un campo de batalla en el que era imposible dar dos pases seguidos. Los saques de puerta de Unai Agirre no avanzaban ni un cuarto de campo, ya que el viento le hacía retroceder. El aguacero dificultó las pruebas de ambos entrenadores. Salmerón sentó a Moyita para probar con Armando, Caballero y Abenza en el centro del campo, pero no se pudieron sacar grandes conclusiones. Alberto Fernández y Jara se adueñaron de las bandas y Xemi volvía a actuar en punta. En defensa, se decantó por lo que viene siendo habitual en los últimos amistosos. Viti, Josete, Charlie y Farrando, junto a Unai en la portería, completaron la alineación.

Por parte del Albacete destacaba en su once inicial la presencia de Jordi Sánchez, que hasta hace pocos meses pertenecía a la entidad universitaria.

Fue una primera parte poco vistosa, con momentos para ambos equipos. El tiempo se convirtió en protagonista y todo lo que sucedió fue condicionado por el mismo. Las ocasiones se sucedieron prácticamente todas por tiros desde fuera del área, tanto del Albacete, por parte de Medina, como de Alberto Fernández y Santi Jara, que lo intentaron de libre directo.

Un minuto antes de marcharse al vestuario, el UCAM se encontró con una jugada afortunada. Alberto Fernández corrió a por un rechace, la puso en el área y Charlie Dean, al semifallo, hizo el 0-1 en una jugada embarullada entre Djetei y el poste. Se iban los universitarios con ventaja en un partido hasta entonces gris.

El viento y la lluvia desaparecieron tras la reanudación y en la segunda mitad se pudo ver en pocos minutos más fútbol que en toda la primera parte. No comenzó mal el UCAM pero pronto apretó el Albacete y consiguió hacerse con el control del partido por completo, tanto en posesión como en oportunidades. Aparecieron muchos de los nombres propios que tiene el Albacete en su plantilla como Maestre, Fran Álvarez o Llinares. En un córner, en el minuto 58, Yaimil iba a hacer el 1-1 después de un despiste de la defensa universitaria.

Sin respuesta tras el gol

No hubo respuesta del cuadro murciano y las diferencias siguieron aumentando con el paso de los minutos. El Albacete se sentía muy cómodo con la pelota y nada podían hacer los de Salmerón, que movió el banquillo sacando a Moyita y Josema en la parte de arriba. Es cierto que no generaban ocasiones manifiestas de gol pero sí llegaban con peligro de vez en cuando. En los últimos diez minutos espabiló el UCAM y adelantó las líneas de presión, dificultando más al equipo albaceteño tener el control. Lo hizo realmente bien pero no pudo generar ocasiones claras de gol. Solamente Nuha a la media vuelta y un remate de cabeza de Jauregi inquietaron al arquero manchego.

Finalmente, el encuentro se terminó con empate a uno, con mal sabor para los universitarios, pues cuando se calmaron las condiciones climatológicas, el Albacete fue mejor que el UCAM y consiguió el gol de las tablas. Mucho trabajo aún por delante para los de Salmerón.

FICHA TÉCNICA

Albacete. Rosic, Djetei, Eric Montes, Enzo Boyomo, Medina, Jordi Sánchez, Fran Álvarez, Sergi Maestre, Diegui, Llinares y Julio Alonso. También jugaron Bernabé, Javi Jiménez, Gálvez, Marchante, Arasa, del Pozo y Jeisson.

UCAM Murcia. Unai Agirre, Viti, Charlie, Josete, Farrando, Armando, Caballero, Abenza, Santi Jara, Alberto Fernández y Xemi. También jugaron Nuha, Josema, Chacartegui, Moyita, Johan y Jauregi.

Goles: 0-1. Min. 45: Charlie Dean. 1-1. Min. 58: Yaimil.

Árbitro. Pérez Guimerá.

Campo. Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.