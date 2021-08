Antonio Jesús Soto Guirao, ganador el pasado mes de mayo de la Vuelta Ciclista a Murcia, estará finalmente en la Vuelta a España que comienza el sábado en Burgos. Así lo ha confirmado su equipo, el Fundación Euskadi, participando el murciano así en la mayor competición ciclista nacional, que tendrá una etapa en la Región con final en La Manga el sábado 21 de agosto, y en el mismo está el ciclista de Alcantarilla, que está cuajando una sobresaliente temporada. Soto Guirao, que tiene 26 años de edad, debutará de esta forma en una gran vuelta por etapas después de conseguir este año su primer triunfo como profesional. También ha disputado en 2021 la Clásica Comunidad Valenciana, Clásica de Almería, Volta a Cataluña, Challenge de Mallorca, Vuelta a Murcia, Vuelta a Andalucía, Tour de Eslovenia, Campeonato de España, Trofeo Agostinho, Circuito de Getxo y Artic Race de Noruega. Por tanto, serán cuatro, además de Antonio Jesús, los ciclistas murcianos que participarán en la ronda española. Alejandro Valverde, el más veterano, y José Joaquín Rojas Gil estarán con el Movistar Team, mientras que Luis León Sánchez Gil también será de la partida con el Astana.

¿Cúales fueron las sensaciones al ganar en su tierra tras un punto dubitativo al borde del retiro?

Al final las dudas siempre surgen, viví momentos difíciles y tuve también la suerte de rodearme de gente que me ha ayudado y animado a seguir. De esa forma pude superar el bache y, joder, quién me iba a decir a mí que iba a ganar la Vuelta a Murcia. Después ya todo lo ves todo con más positividad. Cuando te viene un problema solo hay que saber esperar un poco y esa victoria me ha hecho crecer también como ciclista.

La convocatoria para La Vuelta, ¿es la recompensa al trabajo del año? Además, terminas contrato con el Fundación Euskadi, ¿confía en la renovación?

Sí, al final el equipo confió en mí. Siempre que me han pedido un objetivo lo he conseguido y creo que ese ha sido uno de los factores por el que me ha elegido el equipo para representarlos en la Vuelta a España, y por ello estoy muy contento. En cuanto a la renovación, aún no tengo nada cerrado con ellos, pero yo estoy muy a gusto y espero poder firmar con el Euskadi y continuar en el equipo.

¿En qué estado de forma llega Antonio Jesús a La Vuelta a España?

Creo que mejor incluso que en Murcia. Hemos preparado muy bien La Vuelta a España estando concentrado en Sierra Nevada. He tenido un calendario que me ha permitido prepararla bien y creo que el balance es positivo, como se ha visto en las carreras de los últimos 15 días que he hecho, y llego bastante bien.

¿Cuáles son las expectativas en su debut?

Bueno, las expectativas son las mismas, en el equipo creo que venimos muy bien preparados para disputar La Vuelta a España, así que serán las mismas ideas, coger fugas, dejarse ver y si se puede disputar una etapa, estar ahí.

¿Tendrá libertad por parte del equipo para poder aspirar a ganar una etapa?

Creo que sí, al final siempre hay días para todo, en La Vuelta hay 21 etapas. Habrá días que tendré que trabajar para compañeros porque le venga bien esa etapa a ciertos corredores, pero también tendré seguro mi oportunidad y el equipo, si me deja el día libre, intentaré aprovecharlo al máximo y dar el mejor rendimiento posible.

¿Cuál ha sido el planning de entrenamientos que ha llevado?

Sobre todo la falta de oxígeno en altura que se genera es un factor que en el rendimiento afecta y no es favorable. Básicamente esa ha sido la principal preparación que he hecho y luego correr un par de carreras para coger el ritmo de competición. Esa ha sido la preparación, altura y correr.

¿Cree que La Vuelta a España puede ser un punto de inflexión en su carrera profesional como ciclista?

Sí, al final si te rodeas con los mejores del mundo, te obligas más y sufres, pero es lo que pasa en las carreras profesionales, te cuesta seguir el ritmo y el ir corriendo e ir sumando días de competición, te hace más hábil. Espero después de La Vuelta coger otro punto más como ciclista y el año que viene poder ver un nivel más óptimo.