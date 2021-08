El FC Cartagena venció ante el Real Murcia (2-0) en la 49ª edición del Trofeo Carabela de Plata. Dos goles de Rubén Castro decidieron un encuentro donde los departamentales dominaron buena parte del partido. El equipo de Mario Simón no se arrugó y combatió teniendo buenas ocasiones en varias fases del partido, especialmente en la segunda mitad. El Cartagena suma su 13ª Carabela de Plata a sus vitrinas y deja sensaciones muy positivas de cara al inicio de liga.

El partido comenzaba tras un respetuoso minuto de silencio en memoria de los que han perdido la vida en el último año debido a la pandemia. En las gradas, alrededor de 5000 personas, con afición murcianista presente en el Fondo Norte Alto, que querían ver ganar a los suyos. Con ese ambiente de noche veraniega en Cartagena en donde la humedad te invade el cuerpo, empezaba el Clásico regional.

La puesta de largo del FC Cartagena ante su afición comenzó con una buena actuación de los locales en los primeros minutos. Un brillante Delmás comandó la primera jugada de peligro real para el Cartagena tras una buena arrancada. El maño basculó para Boateng, que la cedería a Cayarga y el asturiano puso un buen balón al hueco para Delmás de nuevo, que no pudo llegar a centrar. El Cartagena se gustaba y dejaba destellos de calidad en cada jugada, dejando ver el nivel del equipo.

Superioridad albinegra

Los albinegros dominaban desde la superioridad en un centro del campo dominado por Bodiger, Tejera y Boateng, muy activo en las labores de ataque. De hecho, el francés tuvo una buena ocasión un disparo desde la frontal que se le fue alto. Inmediatamente después de esa jugada, una pérdida cercana al área grana propició un disparo de Boateng que Serna tuvo que atajar para impedir el gol local.

El Murcia tuvo sus mejores minutos pasados el ecuador de la primera mitad, dominando la posesión en varias fases del partido y con una ocasión que puso en aviso a la defensa cartagenera. No obstante, los de Mario Simón no conseguían concretar en el ataque. Bertomeu tuvo una buena ocasión, pero Andújar y Alcalá estuvieron atentos para achicar el balón.

Rubén Castro, decisivo

Cumplida la media hora de juego volvió el dominio cartagenero, y volvió a intentarlo percutiendo por las bandas. Esta vez salió de cara: Luna puso un gran centro desde la izquierda que prolongó Nacho Gil hacia Rubén Castro, en boca de gol con Serna ya vencido consiguió poner el primer gol en el marcador.

Acabó bien la primera mitad para el Cartagena, con un gol de ventaja en el marcador y dejando muy buenas sensaciones. El Real Murcia debía reaccionar para no dejar escapar el partido y por ello Mario Simón introdujo varios cambios en la segunda mitad.

Buenos minutos del Murcia

Mucho respeto entre ambos equipos en los primeros minutos del segundo tiempo con los murcianistas, asentándose después de un carrusel importante de cambios. El Real Murcia salió mejor al terreno de juego en la segunda mitad: Julio Gracia y Rognny tejieron una buena jugada de peligro que tuvo que despejar Alcalá con cierto esfuerzo. Andrés Carrasco también puso en problemas al Cartagena después de dejar atrás a Pablo Vázquez, pero Andújar despejó con acierto.

Los de Mario Simón tuvieron diez minutos de dominio evidente, con ocasiones de peligro. No tardó en despertar el Cartagena que llegando a la hora de partido comenzó de nuevo a imponer su ley. Ortuño lanzó un potentísimo disparo desde algo más de 30 metros que Serna no fue capaz de atajar, y el balón llovido cayó en Tejera que lo metió para hacer el 2-0, pero el catalán estaba en fuera de juego. El yeclano no se rindió y volvió a probarse, pero Serna atajó el disparo.

Sentencia Rubén Castro

Rubén Castro inició una jugada que a la postre sería decisiva. El canario lanzó un balón al hueco para Ortuño, que intentó disparar, pero Serna bloqueó. El rechace cayó en dominios de Rubén Castro que no falló y anotó el 2-0. Después del tanto de la tranquilidad, Luis Carrión introdujo varios cambios para dar descanso a los hombres titulares. Entraron Álex Gallar, que protagonizó buenos minutos en el terreno de juego junto a los canteranos como Teddy o Neskes, que volvieron a brillar en los minutos que tuvieron.

Llegados al último cuarto de hora el partido decayó en el ritmo y en ocasiones. Mucho movimiento del balón, pero con poca concreción en ambas áreas. Álex Gallar protagonizó varias internadas sin demasiado éxito. Clavería intentó sorprender con un disparo lejano, pero no llegó a ir entre los tres palos.

Con los escasos minutos de añadido, el Carabela de Plata 2021 quedó visto para sentencia con una victoria clara de un FC Cartagena que transmite buenas sensaciones antes del estreno liguero. El Real Murcia combatió y dejó buenos detalles en el Cartagonova, demostrando que va a dar que hablar esta temporada para conseguir el ascenso.