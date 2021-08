Exigentes entrenamientos bajo un calor sofocante, dobles sesiones durante los meses de verano y partidos amistosos para ajustar conceptos tácticos. Las pretemporadas de los equipos de fútbol, indistintamente de su categoría, han ido adquiriendo cada vez más importancia a la hora de preparar la competición. Una vez dado el pistoletazo de salida, las plantillas tendrán aproximadamente nueve meses de requerimiento físico con el fin de cumplir el objetivo marcado por su club.

El objetivo del UCAM Murcia no es otro que el de disputar de nuevo el play off de ascenso a Segunda División, como ya hizo el pasado curso, siendo derrotado en la final por el Ibiza y quedándose a un paso de volver al fútbol profesional. Para conseguirlo, además de firmar grandes refuerzos para su plantel, el conjunto universitario ha preparado su pretemporada a conciencia. Los de José María Salmerón comenzaron con tiempo los entrenamientos a mediados de julio y organizaron un completo calendario de amistosos con hasta nueve encuentros de preparación.

Los de la universidad comenzaron ganando al equipo emiratí Al Ain por uno a cero, perdiendo frente al Atlético Pulpileño por la mínima y empatando a uno frente al Yeclano. A partir de ahí, el equipo azuldorado ha ido mejorando sensaciones a la vez que completaba la plantilla y sumaba efectivos a los entrenamientos y partidos. Ya con el equipo prácticamente cerrado, los universitarios ganaron con solvencia a Racing Murcia por tres a cero y a Mar Menor por una diferencia de cinco goles. La buena impresión del grupo va en aumento junto con la ilusión de la afición, que ve cómo los nuevos se adaptan bien a las ideas del entrenador y el equipo transmite confianza de cara al campeonato liguero.

La defensa ha mejorado con la llegada de Farrando, el centro del campo ha subido el nivel con Caballero, Josema, Armando, Abenza y Moyita, y el ataque promete con el fichaje de Nuha y la vuelta de Eneko Jauregui.

Sin embargo, las buenas sensaciones no aseguran goles, ni porterías imbatidas, ni puntos. La pretemporada puede ser un espejismo, como ya le sucedió al UCAM la pasada temporada. En la preparación de la temporada 20-21, el equipo mostró síntomas preocupantes ganando solamente un encuentro de los ocho disputados, sin embargo, realizó a la postre una sensacional temporada consiguiendo el segundo puesto en la tabla y la clasificación para la fase de ascenso, en la que cayó derrotado.

Es por ello que no conviene caer en el efecto trampa de la pretemporada: no creer en un estado de optimismo desmesurado cuando se obtienen buenos resultados, ni en el falso pesimismo cuando el equipo no termina de funcionar.

Antes de comenzar la competición de este curso, los de La Condomina seguirán perfilando sus ideas futbolísticas en los compromisos frente a Albacete, Hércules, El Ejido y Águilas, para completar una intensa etapa preparatoria que finaliza el próximo 21 de agosto, a ocho días del inicio de liga.