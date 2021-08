No era un partido más. Se notaba desde antes del comienzo. Las dos partes decían que sí, pero la realidad era que no. Un Cartagena-Real Murcia, por muy amistoso que sea, nunca deja indiferente a nadie. Y menos a las dos aficiones. El derbi regional por excelencia volvía para el Carabela de Plata después de más de un año y medio de ausencia, concretamente desde que el club albinegro se enroló en LaLiga SmartBank.

Han cambiado muchas cosas desde el ocho de diciembre de 2019, la última vez que se enfrentaron ambos equipos. En las plantillas apenas quedaban supervivientes de aquel derbi y en los banquillos, también debutaban en este especial partido Luis Carrión y Mario Simón que aprovecharon de hacer sus últimas pruebas antes del comienzo de la temporada, sobre todo el técnico albinegro, ya que empiezan la liga este fin de semana. Sacó Carrión de inicio a Marc Martínez; Antonio Luna, Alcalá, Andújar y Delmás en defensa; Tejera, Bodiger y Boateng en el centro; Nacho Gil y Cayarga en las bandas y Rubén Castro en la punta de ataque. Mario Simón se decantó por Miguel Serna; Popovici, Casado, Alberto González y Bertomeu en la línea de atrás; Armando, Julio Gracia y Javi Saura en la medular; Fran García y Silvente en los costados y Dani García arriba.

Con nervios y entusiasmo comenzó el encuentro, a pesar de tratarse de un ‘amistoso’. Desde bien pronto se notaron las diferencias entre ambos equipos. A priori lo normal tratándose de un equipo en Segunda División y el otro en Segunda RFEF. El Cartagena llegó en varias ocasiones durante los primeros cuarenta y cinco minutos y en líneas generales fue mejor que el Real Murcia. Tuvo ocasiones de Boateng con un disparo a bocajarro que atajó Serna, un cabezazo de Cayarga que salió mordido y un disparo de Sergio Tejera desde la frontal que no encontró puerta por muy poco. No fue hasta el minuto 32 cuando se hizo con el gol. Y fue el de siempre. Rubén Castro no entiende de amistosos y se situó en el punto exacto para que le llegara una pelota colgada desde la izquierda y empujarla. Un gol de ratón de área de los tantísimos que ha hecho a lo largo de su carrera. Fue el canario de lo más destacado de su equipo junto a Bodiger.

No destacaron los primeros cuarenta y cinco minutos del Real Murcia pero es cierto que no le perdió la cara al partido. Se volcó el equipo cartagenero desde el comienzo y ganó terreno pero aguantó bien el Murcia y de hecho, tuvo tramos, sobre todo al final de la primera mitad, en los que pudo dominar la pelota. También tuvo una ocasión clarísima, aún con 0-0 en el marcador, que Silvente desaprovechó con un remate de cabeza en el área pequeña.

En la segunda parte se produjo el carrusel de cambios característico en los partidos de pretemporada. Entraron en el Real Murcia Madrigal, Mario Sánchez, Carrasco, Ganet y Youness, y por parte del Cartagena salieron Pablo Vázquez y Ortuño. Tras la reanudación el partido cambió ligeramente y el Murcia parecía salir más decidido que el Cartagena. Sin llegar a tener ninguna ocasión clara de peligro, se veía otro equipo más activo que estaba dificultando las cosas a los de Luis Carrión. Rognny, nada más comenzar, tiró una pared de tacón con Julio Gracia, que terminó liándose tras varios recortes y se esfumó el peligro. Poco a poco se fue diluyendo ese ligero control del Real Murcia y apareció Mario Serna con varias paradas de mérito. El guardameta murcianista metió una mano dejó una espectacular palomita tras un disparo potentísimo desde fuera del área.

Se le acabó la gasolina antes de tiempo al Real Murcia y comenzó a bajar el ritmo. En esa transición de juego llegó la estocada del Cartagena poniendo el 2-0 en el marcador. Otra vez iba a ser Rubén Castro. Aprovechó un rechace tras un disparo de Ortuño y con mucha pausa, recortó y definió a placer. Mucha clase queda en esas botas a pesar de sus 40 años.

Controló el Cartagena tras el gol y eso que cambió casi a su once por completo. Hasta ocho cambios intrudujo para jugar los últimos 25 minutos. En la recta final del encuentro, el conjunto albinegro volvió a bajar una marcha y el Murcia pudo practicar un fútbol más posicional pero sin llegar a crear peligro. Solo un disparo lejano de Pablo Ganet inquietó a Esteve.

Con el 2-0 definitivo se acabó el partido y el Carabela de Plata se quedó en el Cartagonova. Rubén Castro se erigió como estrella de un derbi que supo a poco. Mucha insistencia, nervios y tensión pero lo cierto es que faltó la competitividad de un partido de liga. Este año no se va a poder dar. Ojalá el siguiente se dé en esas condiciones. Y que sea en la mejor categoría posible.