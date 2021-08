Pedro Acosta pasa de utilizar la calculadora

El maestro Ángel Nieto, cuando llegaba líder al ecuador de cada una de las temporadas en las que logró uno de sus 12+1 títulos, empezaba a echar cuentas. Un podio, un quinto puesto allá, un triunfo aquí... Era el maestro de la calculadora. Y casi siempre, por no decir siempre, le salían las cuentas. Los aficionados ya veteranos también recordarán cuando en 1999 llevó a Emilio Alzamora, como jefe de su equipo, a ganar el campeonato sin necesidad de triunfar en una sola carrera. Pedro Acosta, el mazarronero que ha irrumpido este año en el Mundial como un elefante en una cacharrería, aún no sabe utilizar la calculadora. Ayer lo demostró en el Gran Premio de Estiria. Con una pista en unas condiciones difíciles, con zonas mojadas y otras secas, donde lo más fácil era nadar y guardar la ropa sin arriesgar un ápice, ‘El Tiburón de Mazarrón’ no se contentó con ser segundo y mantener una amplia renta como líder del campeonato. Fue a por todas y sumó el quinto triunfo de la temporada en la décima carrera, es decir, una efectividad del 50% para un ‘rookie’ de Moto3 con solo 17 años de edad. Ha cruzado el ecuador del Mundial con una ventaja de 53 puntos, es decir, que en las nueve restantes se puede permitir el lujo de fallar en dos. Un gran colchón.

En el Red Bull-Spielberg, circuito austriaco donde su marca, KTM, tiene su base de operaciones y donde en el pasado había ganado cinco de las seis carreras de la Red Bull Rookies Cup, el trofeo que le catapultó al Mundial, Pedro Acosta regresó tras las vacaciones como un cohete. Realizó unos buenos entrenamientos -fue cuarto- y salió de él como un líder aún más sólido tras ganar un duelo emocionante con Sergio García, el castellonense que se ha convertido en su máximo rival en la lucha por el título.

La elección de los neumáticos fue clave. El murciano, con el asesoramiento de Paco Mármol, optó por rayados. Había estado toda la noche lloviendo, pero en el momento de la carrera se estaba secando la pista. En cualquier paso, había zonas peligrosas. Complicada situación a la que no se había enfrentado aún en el Mundial. Pero la maniobra salió bien. Muy pronto se quedó solo en cabeza con Sergio García, que este año ha ganado dos carreras, y ambos se escaparon. Se enzarzaron en una lucha donde el piloto de Gas-Gas, con mejor punta de velocidad de su motocicleta en algunas zonas del trazado, fue casi siempre en cabeza. El murciano se dedicó a estudiar sus movimientos, como si de un veterano de 30 años se tratara. Le enseñó varias veces la rueda en la curva tres, pero tenía un as guardado en la manga.

Reclamación desestimada

Sergio García intentó romper en varias ocasiones el ritmo, pero Acosta se pegó al colín trasero de su motocicleta como si fuera una lapa. Cada ataque del murciano tenía una respuesta rápida del pupilo de Jorge Martínez Aspar, como cuando el mazarronero le volvió a superar en la curva tres a dos vueltas del final. Y fue en el último giro cuando Acosta decidió superar antes a su rival. Fue justo en el inicio, en la curva Nicky Lauda, la primera, pero posteriormente, en la tres, ambos se tocaron, al menos esa fue la impresión que dio aunque Acosta aclaró después que no fue así, que solo se abrió y se fue por fuera de la pista para evitar una caída. Pareció en ese momento que se quedaba descolgado, pero se agarró de nuevo a su rival. Recuperó rápidamente su sitio en la pista y a tres curvas del final, después de ejercer una intensa presión a Sergio García, éste se fue al suelo y dejó el camino libre a Acosta para ganar su quinto Gran Premio de la temporada. El castellonense, gracias a la renta que tenía sobre el grupo perseguidor integrado por Romano Fenati y Jaume Masiá, se levantó rápidamente y pudo entrar en meta en la segunda posición, evitando así que la ventaja del murciano como líder creciera aún más después de no prosperar una protesta de García.

Acosta, que el próximo domingo volverá a correr en el mismo escenario, con el que mantiene un idilio, cuenta ya con 189 puntos. El campeón de 2019, Lorenzo Dalla Porta, necesitó 279 para alcanzar el título, es decir, solo 90 más que tiene en la actualidad el murciano cuando aún restan nueve carreras para el final.

Un emotivo recuerdo para Hugo Millán, el joven de 14 años fallecido

El murciano Pedro Acosta (KTM) se mostró muy contento de su quinta victoria de la temporada en el Gran Premio de Estiria de Moto3 y reconoció que «Sergio -García Dols- ha apostado muy fuerte, pero me siento contento de haber ganado después de 24 vueltas que han sido muy duras».

«Hemos sabido mantener la concentración y he tenido que ir al limite, pero al final hemos podido conseguir la victoria, que es lo más importante después de lo fuerte que hemos entrenado este verano para llegar lo más preparado posible para poder continuar la lucha», explica Acosta.

El ahora más líder del Mundial recordó al joven piloto fallecido hace dos semanas en Motorland Aragón en una prueba de la European Talent Cup, a quien dedicó la carrera «a Hugo Millán, a su hermano y a su familia», pues eran una familia muy cercana a ellos.

«Ha sido una carrera difícil ya que en la parrilla estábamos con la duda de neumáticos de seco o mojado y hemos elegido al final la mejor opción porque Sergio estaba fuerte, como siempre, pero había que jugársela», reconoce Acosta.

«Fui muchas vueltas detrás de él y tenía dos o tres puntos en donde podía pasarlo, pero la verdad es que ha sido bastante complicado y eso que aunque no lo tengo claro creo que no nos hemos tocado y hemos hecho lo que teníamos que hacer», reconoce el líder del Mundial, quien dijo sentirse presionado por el hecho de estar en el circuito de su fábrica KTM y de su patrocinador, Red Bull.

Por su parte, Aki Ajo, gerente del equipo, agradeció «a nuestro equipo y a nuestros pilotos por poder mantener la calma a pesar de la incertidumbre que vivimos en la parrilla, y por saber tomar las decisiones correctas. Fue una carrera increíble de Acosta, peleando hasta el último momento y finalmente consiguiendo la victoria», explicó.