El gol es lo más cotizado en el mundo del fútbol. Más aún si hablamos de categorías modestas, donde tener jugadores resolutivos en ataque marcan las diferencias en partidos tan disputados y ajustados.

La historia se vuelve a repetir en el Real Murcia. En lo que lleva de pretemporada el conjunto grana, ha quedado en evidencia que falta pólvora y determinación arriba. Las piezas, a falta de más rodaje, parecen haber encajado bien en lo que quiere transmitir Mario Simón. El equipo genera, se siente cómodo con el balón y transmite más que el año pasado, a pesar de tratarse de pretemporada y de estar una categoría por debajo. Pero todo eso no vale de mucho si al final la pelota no entra, y de eso se trata este deporte.

El Real Murcia ha hecho un buen bloque para buscar el ascenso. Se veía a priori que el proyecto podía funcionar y las primeras sensaciones son positivas, sobre todo después de lo mostrado en el choque ante el Alcoyano, en el que se perdió 2-1 pero dejando una buena imagen ante un equipo de superior categoría. Manolo Molina comenzó con buen pie su andadura en el Real Murcia. Sus movimientos se llevaron el visto bueno tanto de la prensa como de los aficionados y en tan solo un mes, ya se decía que había superado la gestión de Julio Algar. Lo cierto es que solo el tiempo tiene la respuesta para esa cuestión, pero sí se puede decir que Manolo Molina ha fichado pilares fundamentales con un presupuesto muy ajustado en posiciones clave del campo. Ató a Serna en la portería y con él parece haber conseguido la seguridad que se lleva buscando bajo palos en Nueva Condomina. Fichó a centrales jóvenes pero experimentados como Alberto González e Iván Casado. En la medular, el retorno de Armando, la contundencia de Pablo Ganet y la clase de Julio Gracia, parecen dotar de tranquilidad a los de Mario Simón. Pero el problema capital de la confección de esta plantilla es la delantera. Precisamente, lo que vale más dinero. No se pueden hacer milagros con el freno de mano puesto y eso puede ser un aspecto fundamental en cuanto a la consecución del objetivo. Molina trajo a Andrés Carrasco para que fuera el nueve de referencia durante la temporada y se le darán galones al murciano. Se los ganó con creces tras su gran temporada con el Lorca Deportiva el curso pasado, en el que acabó con once tantos, su mejor cifra goleadora, aunque no pudo evitar el descenso de lo suyos. Es un delantero que conoce la categoría a la perfección. A sus 33 años, ha completado su carrera en la antigua Segunda B. Pero lo cierto es que no está realizando buena pretemporada. Se le está viendo ansioso de cara a portería y no anda muy fino. Es cierto que la pretemporada no es un buen momento para hacer análisis ni sacar conclusiones, pues todo puede variar una vez que comience lo serio, pero las sensaciones en ataque difieren a lo que muestra el resto de las líneas.

No solamente se le puede achacar la culpa a Andrés Carrasco, pero por experiencia y por estatus, sí que es la cabeza visible. Tampoco los canteranos están mostrando un nivel muy bueno y están desaprovechando muchas ocasiones. Ni Rognny ni Silvente están dando las prestaciones que se les presuponía y Mario Simón está probando incluso con Dani García en punta en momentos puntuales del encuentro. Aún es pronto para entrar en valoraciones pero si hay que guiarse por las sensaciones de esta pretemporada, el Murcia puede tener un problema serio con el gol.