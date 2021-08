La ceheginera Ana Carrasco, del equipo Kawasaki Provec, salió el circuito de Most, en la República Checa sin ningún punto sumado en las dos carreras que se disputaron. La murciana, que ya tuvo muchos problemas en entrenamientos y acabó en los últimos puestos, fue vigésimo cuarta en la primera y vigésimo primera en la segunda. De esta forma, se queda en la novena plaza de la clasificación general del Campeonato del Mundo de Supersport 300 con 43 puntos, a una distancia ya considerable de Adrián Huertas, líder con 129, cuando quedan ocho citas para el final, las mismas que las celebradas hasta ahora.

«Ha sido otra carrera difícil, he intentado tirar todo lo que he podido al principio y he recuperado bastantes posiciones. Al final saliendo tan atrás es difícil recuperar sobre todo las primeras vueltas, aunque he dado todo lo que tenía. Hemos hecho unas modificaciones en la moto para la carrera y ha mejorado respecto a los entrenamientos, aunque me ha faltado un poco de ritmo para luchar por los puntos. En general ha sido un fin de semana muy complicado, no me he sentido rápida en ningún momento y me ha costado mucho adaptarme», dijo.