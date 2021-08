Miguel Ángel López es uno de los deportistas más importantes de la Región de Murcia en los últimos años. El de Llano de Brujas, todo un campeón del mundo y poseedor de un diploma olímpico en Londres 2012, no ha podido demostrar en los Juegos Olímpicos de Tokio su mejor versión. Tras quedar quinto en Londres y undécimo en Río 2016, el atleta murciano solamente ha podido quedar en trigésimo primera posición en Tokio 2020. A pesar de no partir como favorito para estar en cabeza en estos Juegos, ha sido un resultado decepcionante para un competidor nato. Pero sin tiempo para lamentaciones y tal y como ha manifestado en sus redes sociales, queda Miguel Ángel López para rato.

Pasados unos días, el de Llano de Brujas ha analizado su actuación en la prueba de los 20 kilómetros marcha en Sapporo con un comunicado a través de Instagram. Miguel Ángel no se sintió cómodo desde el primer momento y se descolgó del grupo de cabeza más pronto de lo esperado. Tuvo que combatir contra las infernales condiciones meteorológica que había en la pista y finalmente entró el 31º a línea de meta a más de seis minutos del ganador de la prueba, Massimo Stano, que se alzó con el oro tras dar la sorpresa.

“Tras unos días de desconexión, quiero comentar un poco mi actuación. Lógicamente, no estoy contento porque no pude reflejar nada, absolutamente nada, el trabajo realizado. Y fue culpa mía solamente”, explicaba en su comunicado. “Por el momento no consigo encontrar una respuesta a lo que aconteció y eso duele. No pude estar a la altura de lo que exige una competición de esta categoría”, añadía.

La figura del murciano se llenó de dudas a su alrededor tras registrar su peor resultado olímpico en sus terceros Juegos. Pero nada más lejos de la realidad, ya que se ve con fuerza para continuar. “A pesar de la decepción, aún me quedan fuerzas y motivación para seguir intentándolo. Tengo el apoyo fundamental de toda mi gente, mi familia, mis amigos, mi equipo y por supuesto de las dos personas imprescindibles en mi vida, mi mujer Daniela y mi hijo Daniel”, agradecía. No se quiso olvidar tampoco de los miles de seguidores que le apoyaron durante su estancia en Tokio y siguieron la competición junto a él. “También quiero dar las gracias a todas las personas que me han animado estos días que habéis sido muchas”, finalizaba.