El veterano piloto italiano Valentino Rossi (Urbino, Italia, 16 de febrero de 1979), de 42 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que este año cumple su temporada nº 26 en el Mundial de motociclismo, donde debutó, en el Gran Premio de Malasia de 125cc con una más que impresionante sexta plaza, en 1996, acaba de anunciar, en la preciosa sala de prensa del no menos hermoso Red Bull Ring, de Spielberg, en Austria, que, al concluir la presente campaña, se retirará.

«Le he dado muchas vueltas y creo que es el momento de dejarlo. Me lo he pasado en grande, me merecía un décimo título, que perdí dos veces en la última carrera, he ganado mucho y, sobre todo, me he convertido en una leyenda, no solo con mis 9 títulos, 115 victorias y 26 años en el Mundial, sino arrastrando a millones de aficionados hacia nuestro deporte y eso me tiene muy feliz», comentó el ‘Doctor’ en una conferencia de prensa, celebrada ayer, en Austria, el antes de que se reanude el Mundial de MotoGP en el Red Bull Ring.

Rossi, que ha corrido 424 grandes premios en las categorías de 125cc, 250cc, 500cc y MotoGP, suma hasta el momento 115 victorias, 235 podios y 65 ‘poles positions’. Sí es cierto que en las últimas campañas no está siendo lo competitivo que quisiera hasta el extremo de que, al finalizar el último Mundial-2020 pandémico, la compañía Yamaha le relegó al equipo ‘satélite’ del Petronas, colocando en el ‘team’ oficial al joven francés Fabio Quartararo.

El ‘Doctor’, como se le conoce en todo el mundo, lleva ya una docena de años persiguiendo su décimo título mundial, mientras que su última victoria data del 2018, es decir, hace ya tres largos años cuando ganó en la ‘catedral’ de Assen, en Holanda. Su último podio es más reciente, pero tampoco mucho más, ya que lo obtuvo en el Gran Premio de España, que, como es habitual, se celebró en uno de sus trazados carismáticos, Jerez, en el 2020.

Rossi, que la próxima temporada añadirá a su extraordinario proyecto de la Academia VR46 todo un equipo de MotoGP, patrocinado con los petrodólares de Arabia Saudí, seguirá, sin duda, en el ‘paddock’ del Mundial de motociclismo donde, no solo es un maestro de piloto jóvenes ya campeones, sino toda una institución y uno de los grandes atractivos para los fans, que este año empiezan a regresar poco a poco a las gradas de los circuitos.

El murciano Pedro Acosta regresa a su circuito talismán

Las vacaciones se han acabado en el Campeonato del Mundo de motociclismo. Este fin de semana, en el circuito Red Bull Ring, los motores volverán a rugir. Y allí estará el murciano Pedro Acosta, quien regresa como líder de Moto3 y con una renta de 48 puntos sobre el segundo clasificado, Sergio García.

El circuito austríaco que es propiedad de Red Bull y KTM, la marca para la que corre el mazarronero, no es nuevo para él. De hecho es la pista donde ha logrado más triunfos en su corta carrera deportiva. Allí tiene un récord espectacular: 6 carreras disputadas y 5 ganadas. Esos éxitos los sumó en sus dos temporadas en la Red Bull Rookies Cup, el campeonato que le cambió la vida y que evitó que tuviera que dejar las motos de forma prematura.

Acosta ha cargado las pilas durante el mes de vacaciones, en el que ha tenido tiempo para descansar pero también trabajar mucho tanto en el aspecto técnico como el físico.