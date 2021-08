El deporte en general más allá de los Juegos Olímpicos tiene grandes equiparaciones a lo que es la vida en sí misma. Esfuerzo, tiempo empleado en luchar por objetivos que no sabemos a ciencia cierta si terminaremos consiguiendo, llantos, alegrías, decepciones. El deporte es la vida, y lo que está claro dentro de ella es que jamás habrá que perdonar nada a alguien que lo dio todo, en las buenas y en las malas, hasta el final.

Es el caso de los deportistas murcianos Alberto Martínez, nadador en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas, y Laura Gil, pívot de la selección española de baloncesto. En una semana en la que los Juegos han dejado un sabor agridulce para ellos, en la Región de Murcia se siente orgullo por su valentía, su dedicación y, sobre todo, sus ganas de seguir representándonos.

Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos hacia la Laura Gil cuando en los últimos compases falló una bandeja, que para muchos aficionados que, al parecer, acumulan horas y horas jugando campeonatos profesionales a su espalda (nótese la ironía), muy sencilla. Sencilla cuando eres la jugadora que más minutos acumula en los Juegos Olímpicos, volviendo a serlo una vez más en el encuentro ante Francia, con toda la tensión del momento y el cansancio acumulado, seguro que no lo fue. Sin embargo, el mundo del deporte, y una vez más debemos equipararlo a la vida, es así, el aficionado moderno sólo sabe menospreciar, no valora todo el trabajo que hay detrás en una jugadora que, además, es legendaria para la selección, situada ya en el top 20 con más internacionalidades de España.

Tanto llega a ser, que la pívot se vio obligada a comentar sus fallos por medio de sus redes sociales: «Quería empezar reconociendo mis errores, ayer no estuve acertada, fallé tiros que a ojos de cualquier eran tiros muy fáciles. Os puedo asegurar que ahora mismo estoy muy dolida, no voy a excusarme».

Se acordó, además, de aquellos que la han apoyado y criticado: «Y simplemente darles un mensaje a aquellas personas que piensan que por tener una opinión pueden fallar al respeto a una o doce jugadores que llevan todo el verano dándolo todo. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables. El baloncesto es un deporte en el que no siempre se gana, y debemos saber ganar y perder. Muchísimas gracias a toda la gente que me está mostrando su apoyo», de esta forma concluía su carta Laura Gil.

Lo mismo, de forma parecida, ocurre con el nadador de aguas abiertas Alberto Martínez, que a sus 23 años, debutando en unos Juegos, se quedó en la decimoctava posición en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas, en la que estaban clasificados veintiún nadadores. El cartagenero no esperaba una posición tan atrás en el ranking y salió en sus redes a agradecer el apoyo y pedir disculpas a las gente que confiaba en un mejor puesto para él: «Todos esperábamos una mejor posición, pues yo también, por eso pido disculpas, pero di todo lo que tenía, fue una carrera muy dura, me sentía como un gladiador en un Coliseo. Sin excusas. Di el 100% y eso no fue suficiente, el deporte es mundo duro, esto es el alto nivel».

El deportista acabó a 4 minutos y 42 segundos del ganador, el alemán Florian Wellbrock, que concluyó la prueba en un tiempo de 1 hora, 48 minutos y 33 segundos. Pese a ello, tener a un nadador tan joven en esta prueba, que además viene de hacer un gran mundial quedando octavo, es un orgullo para la Región.

Ambos, Laura, con 29, y Alberto, con 23, volverán a competir, a luchar en unos Juegos y en el resto de campeonatos que se propongan, porque si el deporte comparte cosas malas con la vida, también tiene una muy buena, y es que siempre te da la oportunidad de volver a levantarte.

El deporte no para, al igual que la vida, y si algo tenemos que aprender de ellos, es que nunca hay que dejar de intentar lo que nos propongamos, así que, Laura y Alberto pueden estar tranquilos porque en la Región están perdonados.