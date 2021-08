El FC Cartagena ha hecho oficial lo que ya era un secreto a voces desde haca semanas. Adalberto Carrasquilla se marcha cedido al Houston Dynamo, equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Había dudas sobre si el panameño volvería a entrenar con el conjunto albinegro para seguir su pretemporada, y finalmente deberá hacer las maletas hacia Houston. Carrasquilla se va cedido hasta el 30 de junio de 2022 al conjunto estadounidense, con una opción de compra. De esta manera, el Cartagena desbloquea una ficha de extracomunitario que libera el panameño, pudiéndola utilizar para más refuerzos.

La pasada temporada fue perdiendo protagonismo progresivamente para Luis Carrión, hasta acabar siendo un revulsivo más desde el banquillo. Además, en la Copa Oro quedó eliminado con su selección en la fase de grupos, pero siendo uno de los mejores del combinado panameño.

El Houston Dynamo compite en el grupo de la Conferencia Oeste, y actualmente ocupa la 10ª posición con 18 puntos, a tan solo 3 unidades del Real Salt Lake de Toni Datkovic.

Alcalá, presentado como albinegro

El tercer central del FC Cartagena ya está aquí. El mazarronero Pedro Alcalá ha recalado en un destino muy cerca de casa para sumarse al centro de la zaga albinegra, muy necesitado de efectivos de alto nivel. El defensor viene procedente del Cádiz, en donde ha tenido poco protagonismo en el transcurso de la temporada que acabamos de dejar atrás.

Junto a él, Manolo Sánchez Breis, director general deportivo del FC Cartagena quien ha reconocido que es un jugador del gusto de la comisión deportiva del que llevan detrás mucho tiempo. El año pasado estuvieron cerca de llegar a un acuerdo para que recalara en el equipo cartagenero, pero finalmente eligió marchar hacia Cádiz.

Pedro Alcalá reconoce que lleva mucho tiempo hablando con Breis y ha estado pendiente de los movimientos que hacía el FC Cartagena. El proyecto «tan ambicioso que tiene» el Cartagena es uno de los factores que le han empujado al mazarronero a decantarse por la opción albinegra. El defensor reconoce que era una oportunidad «única» para volver a casa: «Es muy importante estar cerca de la familia, poder disfrutar de ellos y estar cerca de mi tierra, cerca de casa. Es importantísimo para mí, y para mi mujer y mis hijos», asevera.

En el transcurso de la pretemporada Alcalá ha contado con varias opciones en el mercado, pero tenía clara su decisión de venir al FC Cartagena: «Ha habido varias opciones, pero no había ninguna opción más real que la del FC Cartagena. Era la que me apetecía a mí, la que me hacía feliz, me acercaba a mi familia y a mi gente», volver a estar cerca de su Mazarrón natal, un aliciente. Pedro Alcalá considera que el Cartagena es un club que se consagró el año pasado y ahora «quiere seguir creciendo».

El mazarronero quiere volver a ser una pieza importante en el Cartagena después de su etapa en Cádiz. En el Carranza no pudo ser determinante, llegó en la jornada 7 de liga, con la temporada empezada, sin haber hecho pretemporada con sus compañeros y le costó coger el ritmo de competición. Por ello, quería llegar a Cartagena «cuanto antes, antes de que empezase la liga, para adaptarme lo antes posible al equipo», para poder ganarse el puesto desde antes de que comience el campeonato, explica.

El nuevo central albinegro ya tiene ganas de empezar a entrenar y conocer a sus compañeros. El primer compromiso en el que podrá estar disponible será en la Carabela de Plata, frente al Real Murcia, «un buen partido para empezar», considera Pedro Alcalá. Viene con ganas «de dar el cien por cien» y sentirse importante en un FC Cartagena que necesita armar una defensa fiable y crecer desde la solidez defensiva.

El club rectifica: solo podrán asistir 5.205 aficionados al derbi

El derbi Cartagena-Real Murcia va a tener menos público de lo esperado finalmente. El Cartagena, en consenso con el ayuntamiento, afirmó que el aforo del Trofeo Carabela de Plata podría albergar a casi 7.000 espectadores. Finalmente, no será así, pues el club albinegro, a través de sus medios oficiales, rectificó respecto al aforo final del partido, reduciéndolo en casi 2.000 espectadores. Solamente podrán asistir 5.205 personas debido a las obras se están realizando en la zona baja de la grada lateral y de ambos fondos.

El anillo bajo del recinto municipal no podrá contar con la presencia de público para el Carabela de Plata, ni para el primer compromiso liguero frente al Almería. Este condicionante será diferencial de cara al porcentaje de público que podrá asistir.

Por tanto, los aficionados murcianistas tendrán que ser recolocados en uno de los sectores altos del fondo y tan solo podrán asistir 186 aficionados del Real Murcia.

Las obras que se están acometiendo consisten en la reparación, protección y refuerzo de la estructura horizontal de hormigón armado, que quedó dañada con la última DANA.