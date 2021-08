Laura Gil siempre ha dado la cara. Nunca se ha ocultado, ni en los buenos ni en los malos momentos. En el partido de cuartos de final que perdió la selección española ante Francia, la jugadora murciana estuvo sobresaliente en defensa y en rebote, pero falló dos canastas fáciles en el tramo final del choque que podrían haber cambiado el resultado. Muchos desmemoriados que no tienen en cuenta la brillante trayectoria de la pívot, se ensañaron con sus errores en las redes sociales, con comentarios desproporcionados y dolorosos hacia una jugadora y una selección que ha ofrecido grandes éxitos al deporte de la canasta especialmente en la última década. Pasadas unas horas, a través de su cuenta personal en Twitter, Laura Gil se mostró abatida y no puso excusas. Con una carta emotiva, mostró su dolor por la eliminación de España y por los reproches recibidos, pero también mostró su agradecimiento a todos los que la apoyaron con sus comentarios.

La carta íntegra dice lo siguiente:

“No sé cómo empezar esto… pero necesito sacarlo.

Quería empezar reconociendo mis errores, ayer no estuve acertada, fallé tiros que a ojos de cualquier era tiros muy fáciles. Os puedo asegurar que ahora mismo estoy muy dolida, no voy a excusarme, pero no todos los días se está bien o al 100% en todas las facetas del juego. Intenté ayudar al equipo sumando en otros aspectos pero no fue suficiente.

El baloncesto es un deporte en el que no siempre se gana, y debemos saber ganar y perder.

Muchísimas gracias a toda la gente que me está mostrando su apoyo.

Y simplemente darles un mensaje a aquellas personas que piensan que por tener una opinión pueden fallar al respeto a una o doce jugadores que llevan todo el verano dándolo todo. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables”.

Laura Gil ha terminado los Juegos Olímpicos como la jugadora con más minutos disputado de la selección española. Durante el campeonato ha promediado 7,5 puntos, 9,3 rebotes, 3,5 asistencias y 2,3 robos de balón. En total, cada encuentro ha estado una media en pista de 35,3 minutos.