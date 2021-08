La flota de barcos que está compitiendo en la Copa del Rey Mapfre terminó ayer la fase previa en una jornada óptima para la navegación, y prepara la Serie Final por la victoria que se dirimirá entre hoy y el sábado en la Bahía de Palma.

Entre los más de cien embarcaciones que participan en la regata, hay varios de la Región de Murcia. En la clase BMR ORC 3 compite ‘El Carmen Elite Sails’, de José Coello y perteneciente al RCR Cartagena, que ayer ascendió hasta la segunda plaza de la general tras firmar un primer puesto en la última regada del día. Además, el barco tiene también dos segundos puestos. En esta misma clase, el ‘Nemox’ de José Francisco Romero, también del club cartagenero, es noveno en la general.

Asimismo, el Clubswan 42, el ‘Pez de Abril’ de José María Meseguer y que navega por el CN Portmán, es tercero en la general con un segundo puesto como mejor puesto hasta el momento.

En el resto de categorías, destacó en los tres primeros días de navegación el ‘AIfos 500’ patroneado por el rey Felipe VI -segundo tras un quinto y un segundo lugar este ayer- en una categoría muy competitiva.

Al velero modelo TP52 de la Armada Española no le está pesando ser uno de los más antiguos de su clase -fue construido en 2005- y con las pertinentes reformas a las que ha sido sometido está presentando serie oposición al líder, el argentino ‘From now on’, de Ezequiel Despontin. No obstante, el barco que ha navegado mejor hasta ahora es el ‘Teatro Soho CaixaBank’ de Daniel Cuevas y patroneado por Javier Banderas, hermano del actor malagueño Antonio Banderas. Ha hecho un pleno de victorias en la clase BMW ORC 2, con la excepción del segundo puesto en la primera de ayer.