El joven cartagenero Alberto Martínez Murcia, de 23 años de edad, no tuvo el estreno que había soñado en unos Juegos Olímpicos. Su decimoctavo puesto en la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas, donde hace dos años fue octavo del mundo, le dejó mal sabor de boca. A través de su cuenta personal en Instagram no ocultó su decepción en una carta dirigida a todos sus seguidores, demostrando también su grandeza. Pidió disculpas y agradeció a todos el apoyo recibido durante estos años, advirtiendo que el resultado le ha dado más fuerza para afrontar la próxima cita olímpica, que se vivirá dentro de solo tres años en París.

El mensaje íntegro de Alberto Martínez es el siguiente:

“Ahora me toca sinceramente con todos vosotros...

Lo primero GRACIAS!!?

Estos dos últimos años han sido muy especiales para mí duros, exigentes, difíciles pero sin duda también han sido bonitos, disfrutados y apasionados.

He aprendido tantas cosas nuevas y me he convertido en un mejor deportista y lo más importante, una mejor persona.

Hoy todos esperábamos una mejor posición, pues yo también, por eso pido disculpas, pero di todo lo que tenía, fue una carrera muy dura, me sentía como un gladiador en un Coliseo. Sin excusas. Di el 100% y eso no fue suficiente, el deporte es mundo duro, esto es el alto nivel.

Lo mejor y que me he dado cuenta estos días, es de ver toda la gente que hay detrás, que puso su mano en mi hombro y que me ha empujado a luchar en esta carrera... familia, amigos, staff, federación... Realmente quiero de corazón daros las gracias a TODOS y repito a TODOS los que han guardado un momento de sus vidas en dar apoyo, habéis estado ahí y para mí ha sido muy importante, GRACIAS !!❤️

Soy muy afortunado de teneros a mí lado, iré contestando poco a poco...os lo merecéis.

Lo bueno es que esto no acaba aquí, voy a disfrutar de la experiencia, desconectar un poco y Paris2024 está a la vuelta de la Esquina!!!

Vamos a volver más fuertes que nunca!!@fred_vergnoux”.