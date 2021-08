Poco más de un mes le queda al Real Murcia para prepararse antes de comenzar su andadura en Segunda RFEF el primer fin de semana de septiembre. Por ahora, con tan solo dos partidos amistosos disputados, no es posible sacar conclusiones a nivel táctico, si bien es cierto que el equipo de Mario Simón da señas de lo que adolece. Falta creatividad de tres cuartos de campo hacia delante para generar ocasiones de gol y acierto cuando se generan.

Pese a que los granas vencieron por dos goles a cero al combinado archenero en su estreno de pretemporada, el triunfo no fue tan cómodo como el marcador puede reflejar. Los murcianistas no consiguieron generar peligro y solo fueron capaces de doblegar a su rival con el encuentro muy avanzado y con el adversario superado físicamente debido a su falta de preparación, ya que se trataba de una selección de futbolistas y no de un equipo como tal. Haro, Meca y Lozano tuvieron chispazos desde los extremos, pero escasea la elaboración desde la base de la jugada.

Ante el Al Ain se volvió a repetir la historia. Al equipo le costó llegar a la portería emiratí y, cuando lo hizo, solo a través de acciones aisladas, no tuvo la eficiencia que tanto necesita si apunta a las posiciones de cabeza de la liga. El conjunto de la Nueva Condomina necesita un goleador en la punta del ataque que, por ahora, no está encontrando en Silvente, Carrasco y Rognny, dado que ninguno de los tres ha visto puerta en los dos partidos disputados en la pretemporada.

Andrés Carrasco, que parte con ventaja para ser titular en el esquema de Mario Simón, parece tener la pólvora mojada en este inicio del curso. Ante el equipo de Emiratos Árabes, el murciano no estuvo fino y erró las pocas ocasiones que tuvo en ambos encuentros. Sin embargo, con tan solo dos semanas de trabajo, el acierto ante la portería no preocupa al delantero. «Falta alcanzar un buen tono físico para seguir mejorando», declaró Carrasco tras el encuentro.

Ajeno a esto, el punta ha demostrado en el césped su implicación con el equipo. «Queremos hacer un buen grupo porque es la base de un gran proyecto» afirmó después de la derrota.