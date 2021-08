Es el gran dominador del medio fondo español. Es la gran esperanza de que el deporte murciano -con permiso de Rafa Mir- se alce con una medalla olímpica. Es del atleta que, desde el pasado mes de junio, todo el mundo habla tras haber conseguido batir en Florencia el récord de España en 5.000 metros, en la prueba en la que participa en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Esa prueba fue solo el epílogo de lo que iba a suceder en las semanas posteriores, cuando sus actuaciones pusieron en al gran público tras pulverizar el récord de Fermín Cacho en los 1.500 metros, todo un campeón olímpico. Para terminar de destaparse, justo antes de los Juegos Olímpicos y demostrando su gran estado de forma, tabmién rompió el récord en 3.000 metros, que mantenía Isaac Viciosa desde hace 23 años. Todo un sprint que le situó en los focos de Tokio.

El día esperado para Katir llega hoy. El muleño debuta en su prueba fetiche, los 5.000 metros en la que acredita una marca de 12:50.79 que le hace ser uno de los aspirantes claros a ganar un metal. La semifinal (13.15, La 1 y RTVE Play) no será un plato fácil para Katir, pues aunque vaya a por todas, sabe que en unas Olimpiadas puede suceder cualquier cosa. «Vengo con unas marcas muy buenas, pero no quiere decir que pueda pillar chapa. Esto no es una carrera de un pueblo, son unas Olimpiadas, es muy muy difícil pillar una medalla, pero yo voy a salir a disfrutar, a dar lo mejor que he hecho y una vez estando en la final, a disfrutar al máximo y a lucharlo», decía Katir hace apenas unos días.

Llega a la cita con la mejor marca de los participantes empatado con el canadiense Mohammed Ahmed y por delante de Justy Knight, también de Canadá y Getnet Wale (Etiopía). Tendrá que lidiar Katir con la presión, pues estamos viendo muchas sorpresas. Pero si hay que dejarse llevar por las sensaciones y por sus últimas actuaciones, es diícil no pensar en la gloria para Mohamed Katir.