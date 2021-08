El tenista español Rafa Nadal aseguró que fue su "cuerpo" el que "decidió" que tuviese que renunciar tanto a Wimbledon como a los Juegos Olímpicos, citas que "nunca" se perdería sin estuviese sano, aludiendo a una lesión en el pie que sufrió tras Roland Garros y que le tuvo casi un mes parado.

"Mi cuerpo decidió por mí que no fuese a los Juegos. Si yo pudiese elegir, nunca me perdería ni Wimbledon ni los Juegos Olímpicos, pero no pude competir después de la gira de tierra batida porque tuve algunos problemas en mi pie, así que no toqué una raqueta en 20 días y fue un parón completo de 20 días", señaló Nadal en rueda de prensa antes de debutar en el torneo de Washington.

En este sentido, el balear cree que renunciar a Wimbledon "fue la decisión correcta" y ahora se centra en la gira de pista dura previa al US Open, que comenzará en el torneo capitalino. "Jugar aquí me permite estar de vuelta al circuito una semana antes de lo que suelo hacer en esta gira", apuntó.

Además, preguntado por el serbio Novak Djokovic y la posibilidad de que gane el 'Grand Slam' esta temporada, no tuvo dudas. "Cuando ganas tres, puedes ganar cuatro, sin ninguna duda. Ya ha completado el 75 por ciento del camino y jugará además en pista dura, que es probablemente su mejor superficie", admitió.

Para Nadal, lo que ha conseguido el serbio este año "es algo increíble", pero que también será "difícil" que gane el US Open. Habrá otros que quieran lograr el último 'grande' de la temporada, pero está claro que es uno de los claros favoritos", sentenció.