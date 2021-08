El Real Murcia no pudo lograr la segunda victoria de la pretemporada ante el Al Ain emiratí (0-1). Los granas tuvieron varias ocasiones para adelantarse en el marcador, sobre todo en la primera parte, que no llegaron a materializar. Ya en la segunda mitad, un gol del argentino Cristian Guanca en el minuto 61 adelantó a los emiratís y los de Mario Simón no consiguieron reponerse del golpe, a pesar de la intensidad que que mostraron en los minutos finales, en los que buscaron el gol con ahínco, pero sin fortuna.

#Pretemporada | 📋 Alineación del #RealMurciaCF para el partido ante el @alainfcae



1. Serna

4. Iván Casado

5. A. López

7. Guille Lozano

8. Armando

9. Carrasco

11. Pablo Haro

15. Julio Gracia

22. Bertomeu

23. Sergiu

27. Javi López #AlAinRealMurcia — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 1 de agosto de 2021

Comenzó el partido en las instalaciones de Pinatar Arena con el Real Murcia dominando el juego durante los primeros diez minutos de encuentro. Una jugada bien trenzada en el minuto 10 se convirtió en la primera ocasión clara del conjunto grana, un peligroso disparo desde la frontal de Armando que se marchó por encima de la portería. En el minuto 22, Pablo Haro, colgó un buen balón tras una conducción por la banda derecha, pero el remate de cabeza de Carrasco se volvió a marchar por encima de la portería. Fue la segunda ocasión clara del partido para los granas antes de llegar a la pausa de hidratación en el minuto 30, que sirvió a ambos equipos para reponer fuerzas. Se notó la pausa, porque el Real Murcia salió enchufado y gozó de otra ocasión en el 36, un nuevo centro de Pablo Haro que volvió a rematar Carrasco de cabeza y se marchó a poca distancia de la portería. En el 41, el propio Carrasco robó un balón cerca de la frontal y armó un disparo que se fue rozando la escuadra. Así las cosas, a pesar de haber dispuesto de ocasiones más o menos claras para poder abrir el marcador, el Real Murcia llegó al descanso con el empate a cero inicial.

#Pretemporada | 45' | 0-0 | 📋 Comenzamos la segunda mitad con el siguiente once sobre el césped:



13. Gallego

5. A. López

6. Youness

14. Alberto González

17. Rognny

18. Ganet

19. Silvent

23. Sergiu

24. Meca

28. Ismael Ferrer

29. Palacios #AlAinRealMurcia — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 1 de agosto de 2021

El equipo dirigido por Mario Simón salió tras el descanso con un once prácticamente nuevo. Solo Antonio López volvió de los vestuarios vestido de corto. La primera ocasión para el Real Murcia en la segunda mitad llegó en el minuto 61, cuando Dani García se internó en el área y puso un buen pase a Sergiu, que buscó bien el espacio entre la defensa y disparó, pero el balón acabó en las manos del portero. Dos minutos después, en el 63, se adelantó el conjunto emiratí con un tanto del argentino Cristian Guanca. Por detrás en el marcador, el Real Murcia se empleó en ataque y no dudó en subir la presión durante los últimos minutos de encuentro para tratar de hacerse con el gol del empate, pero el ansiado tanto no llegó y el conjunto de Mario Simón sumó la primera derrota de la pretemporada.