Hoy, en el centenario campo de fútbol de El Rubial, se va a realizar un homenaje a Alfonso García Zapata con la celebración del I Memorial, que enfrentará al Águilas FC y al equipo Al-Nars de Dubai, una cita que comenzará a las siete de la tarde y que será benéfica para cinco asociaciones socio-sanitarias del municipio costero, como Afemac, Centro Ocupacional Urci, Asociación de Alzheimer, Águilas Down y Caritas. La cita sirve para recordar y realizar «un reconocimiento por lo que representó para el pueblo de Águilas en su trayectoria», indicó su hijo, el presidente del Águilas Alfonso García Gabarrón.

Alfonso García Zapata, fue un hombre que se hizo así mismo, llegando desde empaquetar tomates en su propia casa con ayuda de sus hijos, entre ellos el presidente del Águilas FC, Alfonso García Gabarrón, hasta crear un imperio hortofrutícola llamado Urcisol, llegando a ser alcalde de Águilas. Cuando falleció, el 20 de enero de 2019, la bandera del municipio cubría el féretro y la iglesia de San José se quedó pequeña para despedir a un aguileño que dejó huella entre sus paisanos y una calle con su nombre.

Alfonso García Zapata, llegó a la presidencia del Águilas CF bien avanzada de la temporada 88-89, cuando el club costero estaba abocado al descenso a la Territorial Preferente, pudiendo salvar la categoría. La temporada siguiente la planificó dejando su sello ganador e implantó desde ese momento una identidad ganadora.

En esa temporada 89-90, el equipo de El Rubial finalizó como subcampeón, llegando a disputar el ascenso hasta la última jornada. Con esa temporada comenzó su primera en la presidencia del club costero, que duró tres ejercicios, logrando dos subcampeonatos y un cuarto puesto. En la temporada, 90-91, enganchó a su afición en un sueño copero que llegó a dieciseisavos de final de la Copa del Rey, cayendo eliminado frente al Rayo Vallecano. Antes dejó en el camino a Albacete que entrenaba Benito Floro, ascendido ese año a 1ª División. Con la cuarta posición en liga, disputó el play-off de ascenso sin poder lograrlo. Objetivo que tampoco consiguió en la siguiente campaña, en la que volvió a lograr el subcampeonato.

Poco tardó Alfonso García en volver a dirigir el club de El Rubial. Un año después, en la temporada 93-94, Alfonso García volvió para poner en marcha lo que había aprendido de su etapa anterior, confeccionando un equipo que se proclamó por primera vez campeón del Grupo XIII de 3ª División, disputando un play off casi perfecto que perdió en el último partido ante el Ontinyent. Un duro golpe que no lo desilusionó, volviendo a construir otro proyecto para buscar el ascenso que tampoco consiguió en la 94-95 pese a jugar de nuevo el play off. Para que llegara su tercer mandato en el Águilas hubo que esperar ocho años hasta la temporada 02-03. El Águilas había estado cuatro años en 2ª B, pero Alfonso volvió a la presidencia el año en el que el equipo descendió, finalizando en la cuarta posición y sin lograr el ascenso. Cuatro años después, con el equipo en la ansiada categoría, Alfonso García retornó a la presidencia del club, sin embargo, a su esencia luchadora no le contentaba solamente la salvación y volvió a confeccionar equipos para estar entre los mejores, finalizando en octava y sexta posición las dos temporadas que duró esta cuarta etapa en la presidencia del club costero. En total, casi nueve años marcados por un espíritu de superación para que ‘su’ Águilas CF estuviera lo más alto posible. Seguro que este verano se hubiera puesto la bufanda del Águilas y enarbolado la bandera como un aficionado más, para celebrar el ascenso a la 2ª RFEF del equipo que ahora preside su hijo Alfonso García Gabarrón.