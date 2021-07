No para el ritmo en las oficinas del Cartagonova. Conforme avanzan las semanas y se va acercando el inicio de la competición, las plantillas están más cerca de cerrarse. En el caso del Cartagena es un alto porcentaje del grupo el que ya está a disposición de Luis Carrión para ponerse a punto en los partidos de preparación.

Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena, ha analizado la plantilla actual y los posibles movimientos que quedan en el resto del mercado estival. De Bodiger, última incorporación, dice que «la salida de José Ángel ha obligado a fichar un jugador de ese perfil, lo que no quiere decir que no hubiera llegado aun quedándose Jurado». Sin embargo, Belmonte resalta la capacidad que ha tenido el club para hacerse con primeras opciones en este mercado: «Hemos fichado a jugadores de mucho nivel y renovado a otros tantos. Tenerlos a todos juntos hace que tengamos muchísima ilusión. Queremos un colectivo sólido, con las características necesarias y que pueda rendir durante 42 jornadas, no solo a ratos. Y creo que eso lo estamos consiguiendo», afirma.

A pesar de ello, queda aún trabajo por delante, y en eso es en lo que está trabajando la comisión deportiva. A priori faltan por cerrar un portero, dos centrales y un atacante. Siempre, sin perder de vista un límite salarial «a cuyos parámetros nos tenemos que ajustar».

Uno de ellos es Pedro Alcalá. El central está sonando con fuerza en los últimos días y podría ser la próxima llegada al equipo: «Estamos en conversaciones con él. Necesitamos experiencia y creo que sus características nos vendrían muy bien. Nosotros le queremos y tenemos el factor a favor de que es de la Región. Manolo y el míster han hablado con él, pero no tenemos el ‘sí’ definitivo», manifiesta.

No obstante, no solo queda por cerrar el capítulo de llegadas. Las salidas también deben resolverse, ya que la idea sigue siendo la de tener una plantilla de 22 o 23 jugadores. Belmonte confirma que pueden salir Esteve y Uri. Pero por encima de todas parece estar la de Carrasquilla. El club maneja ofertas de distintas ligas, aunque la más avanzada es la que proviene de la MLS: «Está avanzado pero no cerrado. Es una liga muy particular por las exigencias que ponen. Aun así, podría salir en calidad de traspasado o cedido con un préstamo que recogería el club», afirmaba el presidente del Fútbol Club Cartagena.

«El interés hace que esté aquí»

El último en recalar en el Cartagena ha sido el futbolista anunciado de forma más reciente y que llega para dejar prácticamente apuntalado el centro del campo. El francés es ya uno más en un equipo al que ha llegado después del continuo interés mostrado desde la comisión deportiva: «Hace varios mercados que estamos hablando. Siempre ha sido un placer poder estar en la órbita del Cartagena. El año pasado yo estaba en el Cádiz en Primera División y no quería salir. Después fui al Castellón, pero ahora se ha dado la oportunidad», afirma el futbolista.

Bodiger asegura haberse decantado por el conjunto albinegro «por el proyecto que está armando». Además, le ha servido de impulso haber hablado con dos conocidos del club, Juan Cala y Pedro Alcalá. El de Mazarrón suena para jugar de albinegro este mismo año: «Cala y Alcalá siempre me han hablado bien del Cartagena y ese contacto ha sido importante para venir», afirma el francés.

El equipo albinegro se enfrenta al Tenerife en busca de su primer triunfo

El equipo dirigido por Luis Carrión sigue con su preparación previa a la temporada en Pinatar Arena y con ella, disputará su tercer amistoso de pretemporada frente al Tenerife mañana a las 19.00 horas.

Tras las dos primeras pruebas que se saldaron con derrota (3-2 frente al Valencia) y empate (1-1 frente al Al Nassr), el Cartagena buscará la primera victoria de la pretemporada frente a un equipo con el que tendrá que jugar durante la temporada como es el CD Tenerife. El equipo querrá dar una mejor imagen con respecto al partido anterior frente al Al Nassr Luis Carrión declaró que «ha sido un partido malo y tendremos que ver cosas para mejorarlas».

Ante el Al-Ain, Carrión seguirá engrasando la máquina de un equipo que, pese a tener cerrada una delantera de ensueño con Rubén Castro, Ortuño y compañía, tiene que cerrar incorporaciones en varias posiciones, especialmente en defensa.

Este partido podría tomarse como una simple preparación, sin embargo, hay que recordar que en las filas del club insular se encuentra Elady Zorrilla, quien fue pieza clave del Cartagena durante las tres temporadas que militó en el club, sumando 106 participaciones y 36 goles como albinegro. No obstante, durante esas temporadas hubo claros y oscuros, siendo más numerosos los momentos felices que los difíciles. En esta estancia en el Cartagena, tuvo sus roces con el presidente Paco Belmonte, de quien no se despidió en su carta de salida.

Sin embargo, el CD Tenerife tiene otras balas en la recámara además de Elady, y es que los tinerfeños se han movido bastante en el mercado y han fichado a jugadores de renombre como es el caso del guardameta Juan Soriano, quien ganó dos Europa League con el Sevilla CF o el exjugador del Real Murcia, Álex Corredera. No obstante, además de estas incorporaciones al equipo tinerfeño, hay jugadores con experiencia de sobra conocida en la Segunda División española como son Dani Hernández, Carlos Pomares o el cartagenero Sergio González.

No por ser un simple amistoso dejará de servir el partido para ver cómo se desenvuelve el equipo frente a un conjunto de la categoría y empezar a perfilar los objetivos para esta temporada que comienza en dos semanas y que, pese a tener como prioridad la salvación, nombres como los de Rubén Castro, Sergio Tejera u Ortuño invitan al optimismo y a la ilusión en esta temporada 2021-22.

Servirá este encuentro también para presenciar el debut de Yann Bodiger, recién incorporado al club tras su paso por el CD Castellón, donde llegó en el pasado mercado invernal procedente del Cádiz CF y, ahora en el Cartagena espera hacer, «una temporada muy buena».

También aprovechará Carrión este partido para seguir comprobando la calidad de los pupilos de Pepe Aguilar y ver de qué pasta están hechos en el caso de tener que contar con ellos a lo largo de la temporada del primer equipo del FC Cartagena. Los Teddy, Neskes, Sergio Díaz o Josema, siguen contando bastante en esta pretemporada para el técnico, quien ya ha dicho que está muy contento con su trabajo y a los que les va a seguir dando oportunidades.