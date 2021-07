El UCAM Murcia ha presentado hoy oficialmente a Josema como nuevo futbolista del UCAM Murcia. El muleño, que viene cedido desde el Espanyol por una temporada, regresa a Murcia para “recuperar el nivel que mostró en el Real Murcia”.

Pedro Reverte, director deportivo del club universitario, valora la incorporación del joven futbolista como un jugador ya hecho. “A pesar de su juventud, es un futbolista con madurez. Ha jugado partidos muy importantes de Segunda División B y por eso el Espanyol se fijó en él”, explicaba sobre el futbolista, que tendrá ficha sub-23. Reverte también ha reconocido que le costó hacerse con los servicios del extremo ya que Finalmente, ambos clubes se entendieron, gesto que agradeció públicamente el director deportivo.

Al ser preguntado por el mal año de Josema en el Espanyol, respondió de forma global sobre la vida privada de los futbolistas. “En el fútbol hay muchas situaciones. Que no se adapte bien o que juegue en una posición que no es la suya. También a un jugador de fútbol le afectan las cosas del día a día y también puede afectar al rendimiento”.

También tuvo tiempo Reverte de hablar sobre el único fichaje que le falta al UCAM Murcia para cerrar la plantilla si no hay contratiempos. “Si sale un delantero sub-23 que tenga nivel, intentaremos ficharle. Pero si sale un delantero que pensamos que debe estar con nosotros, también iremos a por él aunque tengamos que dar una baja”, afirmaba.

Josema Raigal sabe que no ha tenido un gran año, que lo achaca a la falta de continuidad. Pero está completamente seguro de lo que puede aportar al UCAM Murcia. “No tuve la continuidad que quise tener. Vengo aquí a aportar desequilibrio, uno contra uno y defender”, indicaba.

Vengo a aportar desequilibrio, uno contra uno y defensa

“Llegué bien a Barcelona y estaba jugando. Después con el covid pillé dos confinamientos y no pude tener continuidad. Fue un año duro para mí y para mi familia y vengo aquí a mostrar lo que ya hice en el Murcia”, matizaba el extremo.

Luis Vicente Mateos, responsable de las bases del Espanyol, hizo unas declaraciones recientemente en las que afirmaba que no se adaptaba a Barcelona por ser de un pequeño pueblo de Murcia. Josema, sobre esas palabras, declaró que “puede ser que tenga razón. Tenía varias ofertas sobre la mesa y quería venir aquí porque tenía un gran apoyo de los míos y es un gran club para seguir creciendo”.

Josema tendrá que compartir puesto con Alberto Fernández y Santi Jara, situación que no le asusta a pesar de ser jugadores muy importantes para Salmerón. “Hay mucha competencia y creo que eso nos va a beneficiar a todos”. También dejó claro que puede jugar en más posiciones aparte del extremo derecho. “Lo de mi posición depende más del míster pero puedo aportar por dentro y por fuera”, explicaba.

La afición del Real Murcia mostró su descontento con la firma de Josema por otro club de la ciudad que no fuera el club grana. Josema no quiso entrar en polémicas y declaró que “cada uno puede opinar como quiera pero yo no voy a entrar ahí. Sé que me llevé palos cuando salí de ahí pero la realidad es que estoy donde quiero estar”, finalizaba el canterano.