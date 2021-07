Es evidente que, a diferencia de lo que ha sucedido en otros mercados de fichajes, en esta ocasión se están haciendo los deberes con tiempo de sobra. Solo hay que remontarse unos cuantos meses para ver que en el último mercado de fichajes, el Cartagena terminó llegando con el agua al cuello para tratar de cerrar su plantilla. Un factor que terminaría pagando y teniendo que volver a trabajar contrarreloj en la siguiente ventana remodelando buena parte de la plantilla.

Esta vez, desde la entidad albinegra existe una clara predisposición para que esto no vuelva a ocurrir. A la vista está que desde los primeros días en los que se abrió el mercado la llegada de futbolistas ha sido constante. Este hecho, unido a haber logrado mantener la categoría y asentarse en Segunda, permite que tanto en forma de renovación como en forma de fichaje, esté cerrado un alto porcentaje del bloque.

‘Un todoterreno’ en el medio

En esta ocasión, y ya van siete, el Cartagena ha hecho oficial el fichaje de Yann Bodiger, centrocampista francés que cambia la camiseta albinegra del Castellón por la del Cartagena para seguir desplegando su juego en un fútbol profesional al que está más que hecho. Experiencia, potencial y ganas se suman a la medular de un equipo que ya tiene prácticamente cerrado su centro del campo.

Son las palabras con las que el club define a Yann Bodiger. Francés, 26 años y que es un auténtico pulmón para la medular. Lo ha demostrado esta media temporada que ha militando en las filas del Castellón, donde no ha pasado desapercibida su calidad y su saber estar dentro del terreno de juego. Y no es para menos. Antes de recalar en el conjunto orellut fue pieza fundamental en el ascenso del Cádiz a Primera División disputando más de veinte partidos a las órdenes de Cervera. Sin embargo, en la vuelta del equipo amarillo a la máxima categoría del fútbol español no logró asentarse, por lo que tuvo que buscar una salida. A pesar de ello disputó casi una decena de encuentros en Primera.

Son los últimos pasos de Bodiger por el fútbol español, donde recaló unos años atrás. Fue concretamente el Córdoba quien le trajo a nuestro país procedente del Tolouse, conjunto francés en cuya cantera se formó como futbolista. De hecho, acumula 69 partidos en la máxima categoría del país galo, donde anotó dos goles y dio cuatro asistencias.

Su paso por el Córdoba despertó la curiosidad del Cádiz y, desde entonces, su rendimiento y participaciones han ido creciendo en los clubes en los que ha estado. Polivalente, con físico y con buen manejo del balón, llega al Cartagena para reforzar y completar el centro del campo.