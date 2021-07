La ciudad de Águilas ha anunciado la celebración de la XXXVIII Carrera Nocturna Alcaldesa de Águilas bajo la organización del Patronato Deportivo Municipal de la ciudad, la prueba se celebrará en la costa aguileña el 21 de agosto en una cita en la que la carrera cumplirá 38 años.

Una de las pruebas de mayor renombre a nivel nacional y un gran clásico de nuestra Región dará el pistoletazo de salida a partir de las 18:00, donde se podrá disfrutar de las distintas categorías poniendo el broche la cita masculina a las 21:00 en una carrera cuya longitud será de 10.000 metros. Por otra parte, la prueba absoluta femenina contará con 5.000 metros y se disputará a partir de las 20:20 del mismo día.

En lo que respecta al plazo de inscripción en las pruebas populares, ya se encuentra disponible la posibilidad de apuntarse a través del portal "Alcanza Tu Meta", que estará abierto hasta el próximo miércoles 18 a las 20:00 para todas las categorías destacando que podrá cerrarse antes de esa fecha si se llena el cupo máximo de inscripciones cuyo coste es de 5 euros. No se admitirán inscripciones el día de la prueba y los dorsales por su parte podrán ser recogidos el sábado 21 desde las 16:00 en el Ayuntamiento de Águilas, siendo obligatorio para ello presentar DNI o un documento acreditativo de identidad.

Los trofeos estarán destinados a los tres primeros clasificados en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, destacando que también habrá medallas para el 4º y el 5º tanto en el apartado masculino como femenino. Desde la categoría Sub18 a Máster tendrán premio los tres primeros clasificados en cada una de las categorías. Ya en lo concerniente al trofeo Alcaldesa de Águilas, se entregará el clásico águila a los tres primeros, así como premios en metálico a los 10 primeros clasificados, tanto en hombres como en mujeres.