Ana Carrasco se ha vuelto a llevar otro susto. Después de la caída que le provocó la fractura de dos vértebras la temporada pasada, la pilota ha sufrido este fin de semana en Assen otra aparatosa caída. Afortunadamente, esta vez no tendrá que lamentar males mayores, pues a pesar de sufrir un ‘highside’ muy peligroso, Ana Carrasco salió indemne del accidente.

Ana Carrasco rodaba sexta hasta sufrió la caída que le provocó un nuevo golpe en la espalda. El equipo médico decidió hacerle un chequeo preventivo para descartar nuevas lesiones en la zona y las pruebas, afortunadamente, no confirmaron ningún daño. «Ha sido una lástima la caída porque me encontraba muy fuerte, he hecho una buena salida y estaba rodando bastante cómoda en cabeza. Mañana creo que podemos hacer buena carrera», declaraba Ana tras la caída. Hoy tendrá oportunidad de resarcirse aen la segunda carrera del fin de semana, programada para las 15.15 horas.