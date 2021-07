El fútbol volvía a la acción para el UCAM Murcia. Después de dos meses desde su último encuentro, en el que se quedaron a las puertas del ascenso a Segunda ante el Ibiza, los universitarios volvían a la acción en su primera prueba de pretemporada ante el Al-Ain emiratí.

Los de José María Salmerón quieren llegar en pleno de estado de forma a su debut en la Primera RFEF y han empezado los partidos de pretemporada con más de un mes de antelación antes de que comience la competición, ya que el inicio está previsto para el fin de semana del 29 de agosto, fecha en la que jugarán contra el UE Llagostera.

Jugaba hoy el UCAM Murcia el primero de sus nueve encuentros que tienen establecidos en la preparación. Los primeros partidos suelen tener un ritmo lento y los entrenadores aprovechan para combinar a futbolistas del primer equipo con jóvenes del filial. Pero no fue así en el primer encuentro para los universitarios, pues Salmerón sacó un once que podría perfectamente ser el de un partido de liga. Comenzó el UCAM Murcia con Unai Agirre bajo palos; Johan, Farrando, Josete y Chacartegui en defensa; Abenza, Armando y Moyita en el centro del campo; Santi Jara y Liberto por las bandas y Xemi fue la referencia en ataque. Metía Salmerón en el primer once a Farrando, Abenza, Moyita y Armando, que disputaron sus primeros minutos con la elástica azuldorada.

El UCAM Murcia fue muy superior al Al-Ain prácticamente desde el inicio. Completó una primera parte muy buena y se fue ganando por 1-0 al término de los primeros cuarenta y cinco minutos gracias a un gol de Moyita, que aprovechó un centro desde la izquierda para rematar a placer y hacer el primer tanto de la pretemporada. La renta pudo ser mayor, pero primero Xemi no estuvo acertado con una volea delante del portero rival y después, Johan, estrelló en el palo un disparo a bocajarro.

Revolucionó el once Salmerón tras el descanso y repartió los minutos entre todos los integrantes. Jugaron en la segunda mitad Zorro, Viti, Charlie Dean, Olmos, Rosell, Sandji, Josema, Karim, Mariano y Nuha. Debutaban de esta manera todos los fichajes de esta temporada.

No cambió mucho el guión del partido en el segundo tiempo. El UCAM Murcia apenas sufrió aunque sí se vio menos empaque que en la primera parte, algo previsible después de cambiar a casi todos los jugadores con respecto a la primera parte. Se vieron buenos detalles de Nuha en sus primeras intervenciones con el conjunto universitario y tuvo una gran oportunidad de hacer gol pero la defensa del Al-Ain salvó el tanto bajo palos.

Con el paso de los minutos, el UCAM fue perdiendo intensidad y el conjunto emiratí buscó más la portería de Zorro. Hasta en dos ocasiones pudieron empatar la contienda. La primera, en un remate en el área pequeña que se marchó rozando el palo, y la segunda, con una volea desde la frontal del área que se marchó alto.

Completó de forma satisfactoria el primer encuentro el UCAM Murcia. Se vio un equipo bien físicamente y bien en líneas generales. Los fichajes respondieron bien con Farrando sólido en defensa, Abenza bien en la medular, y los demás aportando cuando tenían oportunidad. Destacó Moyita en la primera mitad, su calidad no tardó mucho en aparecer y completó un buen partido con gol incluido. En el segundo tiempo, Josema también dio un par de pinceladas de lo que puede aportar y a punto estuvo de incrementar la ventaja. Finalmente, no se movió el marcador y el UCAM se llevó el primer encuentro de la pretemporada. El próximo será ante el miércoles 28 de julio contra el Atlético Pulpileño a las 19.00 horas en El Mayayo.