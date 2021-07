Josema Raigal a vuelto a Murcia. Pero no a donde se formó y donde hizo sus primeros pinitos como futbolista, sino al club de la ciudad con el que más rivalidad existe en las últimas temporadas, el UCAM Murcia. El canterano ha decidido regresar a la Región después de una mala etapa en el Espanyol B. Y no ha sido el único que, en los últimos años, ha decidido cambiar su destino de origen al volver a la ciudad de Murcia.

Josema ha decidido seguir los pasos de sus excompañeros Biel Ribas, Santi Jara y Charlie Dean, que tras una aventura fuera tras dejar el Real Murcia, decidieron volver, aunque esta vez al club vecino. Desde hace ya un tiempo atrás, el Real Murcia no es la única opción cuando se habla de un club de fútbol en la capital. De hecho, como se está mostrando en los últimos cursos, no es ni la opción prioritaria para los futbolistas que desean volver a la ciudad. Se ven atraídos por un club que desde su nacimiento va en ascenso en lo deportivo y poco a poco, también en masa social, que cuenta con un buen presupuesto, y que no brinda problemas extradeportivos, lo que supone un plus de tranquilidad. Además, en este curso, la elección es aún más fácil porque el UCAM se encuentra una categoría por encima del Real Murcia.

El último que ha decidido cambiar de aires, sin previo paso por ningún club en medio de ambas etapas, ha sido Mario Abenza. Atraído por una mejor oferta económica y disputar en una mejor categoría, decidió darle largas al Real Murcia y serán los azuldorados los que disfruten del centrocampista.

Josema Raigal es un jugador más que interesante con una proyección aún destacable que necesita una inyección de confianza. Es por ello que ha decidido regresar cerca de su familia en busca de minutos y de sentirse futbolista de nuevo, ya que en el Espanyol B no ha podido demostrar lo que hizo en el Real Murcia con tan solo 19 años. Con esa edad empezó a despuntar en el club grana, en una temporada 2018-2019 que le sirvió como trampolín y sonar como uno de los mirlos granas con más proyección. El muleño consiguió acabar la temporada con siete asistencias y un gol, dejando grandes sensaciones en aquella temporada con Manolo Herrero, Javi Motos y Julio Algar, los tres técnicos que pasaron por el banquillo.

La siguiente temporada tenía que ser la de su confirmación de su anterior curso pero las lesiones le lastraron durante gran parte del curso. Adrián Hernández se centró en recuperarle pero nunca le dio la confianza necesaria para lograrlo. Cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no pudo llegar al nivel que había mostrado y se vio por detrás de jugadores como Peque o Dorrio. Aún así, le sirvió para que el Espanyol pagara un traspaso de 50.000 euros por el futbolista que recala cedido en el UCAM Murcia.

Mario Abenza: «Mi intención era dar un salto de categoría»

El UCAM Murcia también presentó ayer a Mario Abenza como nuevo jugador de la entidad. El futbolista, que procede del Real Murcia, dejó claro en su presentación el porqué de su decisión. «No fue fácil tomar una decisión. Mi intención era dar un salto de categoría y al final me decante por venir aquí», decía el futbolista. Abenza es el todocampista que buscaba Pedro Reverte en este mercado y fue de lo más destacado del club grana el curso pasado. De lo que ha presenciado en sus primeros entrenamientos con la elástica universitaria, cree que «hay una muy buena base y los fichajes que hemos llegado vamos a sumar para estar peleando por estar en la parte noble de la tabla», finalizaba el jugador.