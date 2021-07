Un año. Ese es el tiempo que ha durado el idilio entre la familia Antetokounmpo y el UCAM Murcia. Álex, el pequeño de la saga, no seguirá en el club murciano la próxima temporada. Los rumores se dispararon cuando el mayor de los hermanos, Giannis, durante la celebración del título de la NBA conquistado por su equipo, Milwaukee Bucks, lanzó un mensaje en español en las cámaras de Movistar. «Murcia. ¿Por qué Murcia no quiere a mi hermano? ¿Por qué? Mi hermano es muy talentoso, muy talentoso», dijo Giannis. Después deslizó «es una broma» en tono jocoso. Pero la realidad no es así. Álex Antetokounmpo, según confirmó ayer esta Redacción, no seguirá pese a que se anunció a su llegada que tenía un contrato por tres temporadas.

El jugador ha estado durante todo el curso en el equipo filial de Liga EBA y entrenando a las órdenes de Sito Alonso. También formó parte del grupo de tecnificación que dirigió el propio técnico de la primera plantilla. Incluso entró en alguna convocatoria del conjunto de ACB y llegó a debutar en el triunfo en Sevilla contra el Coosur Betis, un partido que también jugaron los canteranos Ismael Corraliza y Noah Churchill.

Con el conjunto de EBA promedió 13,4 puntos, 5,7 rebotes, 1,2 robos de balón y 12,3 de valoración en una media de 23 minutos por encuentro, siendo uno de los más destacados del equipo.

El fichaje de Álex Antetokounmpo, que llegó de la mano del representante de sus hermanos, David Carro, supuso un gran impacto mediático en su momento. De hecho, a los dos meses de estar aquí el jugador, sus hermanos Giannis y Thanasis, que se acaban de ser campeones de la NBA, le hicieron una visita a finales de septiembre. Desde el propio club se alimentó a través de las redes sociales la expectación en torno a Álex, pero ahora, por causas que se desconocen aún, ha decidido que no continúe, rompiéndose así un idilio que solo ha durado un año.