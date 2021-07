El Real Murcia ha presentado al lateral zurdo Luis Madrigal, un jugador que según hemos podido concluir tras sus primeras declaraciones viene para pisar campo rival y ser un auténtico cañón en el costado izquierdo murcianista. El ex de Recreativo de Huelva empezó su carrera en posiciones ofensivas, pero con el paso del tiempo ha ido adaptándose a la defensa: «Soy un extremo reconvertido a lateral, como jugador me considero rápido y me asocio muy bien con los compañeros». El jugador llega con mucha ambición en busca de devolver al club al lugar que merece y declara que está en el mejor momento de su carrera para conseguirlo, con la madurez que sus 28 años y las experiencias vividas, buenas y malas, le han aportado. La temporada pasada descendió a la Tercera RFEF con el Recre, pero a pesar de ello en su currículum cuenta con más de 150 partidos en la ya extinta Segunda División B, en equipos como el Betis Deportivo o el Atlético Sanluqueño: «Soy ambicioso, el objetivo a corto plazo es prepararnos bien para el inicio de liga pero un equipo como este no puedo aspirar a menos que conseguir el ascenso, ese es mi objetivo personal y el del club es el mismo»

Además se ha declarado sorprendido por el gran nivel que ha visto en la plantilla.