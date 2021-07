El UCAM Murcia y Josema Raigal han llegado por fin a un acuerdo después de semanas de negociación. El extremo muleño, procedente del Espanyol B y con pasado en el Real Murcia, viene en calidad de cedido para la próxima temporada temporada.

No le ha ido demasiado bien a Josema en su primera experiencia fuera de la Región, pues no ha cuajado una buena temporada en el filial del equipo perico, lo que le ha hecho regresar a Murcia, aunque esta vez al equipo universitario. Josema era una de las mayores promesas de la cantera grana y el Espanyol decidió pagar un traspaso por hacerse con los servicios del talentoso extremo. No le ha ido bien a Josema en el Espanyol, donde solamente ha disputado 333 minutos repartidos en doce partidos -tres como titular- y no ha logrado ningún gol.

Josema se trata de un futbolista que ocupará ficha sub-23 y destaca por ser un futbolista de banda rápido, con técnica y con buena visión de juego. Aunque también puede actuar en la mediapunta por la calidad que tiene en el último pase, sus características encajan más en el perfil de extremo puro.

El UCAM Murcia, con esta incorporación, ya suma su séptimo fichaje del curso tras los fichajes de Moyita, Liberto, Armando, Manu Farrando, Nuha Marong y Mario Abenza.