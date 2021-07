El Real Murcia ha presentado al lateral zurdo Luis Madrigal, un jugador que según hemos podido concluir tras sus primeras declaraciones, viene para pisar campo rival y ser un auténtico cañón en el costado izquierdo murcianista. El ex de Recreativo de Huelva empezó su carrera en posiciones ofensivas, pero con el paso del tiempo ha ido adaptándose a la defensa: "Soy un extremo reconvertido a lateral, como jugador me considero un lateral rápido que se asocia muy bien con los compañeros".

El jugador llega a la Región con mucha ambición en busca de devolver al club al lugar que merece lo antes posible y declara que está en el mejor momento de su carrera para conseguirlo, con la madurez que sus 28 años y las experiencias vividas, buenas y malas, le han aportado. Recordemos que la temporada pasada descendió a la Tercera RFEF con el Recre, pero a pesar de ello en su currículum cuenta con más de 150 partidos en la ya extinta Segunda División B, en equipos como el Betis Deportivo o el Atlético Sanluqueño: "Soy ambicioso, el objetivo a corto plazo es prepararnos bien para el inicio de liga pero un equipo como este no puedo aspirar a menos que conseguir el ascenso, ese es mi objetivo personal y el del club es el mismo".

Futbolísticamente, el defensa destaca que su pasión es aparecer para combinar en fases de ataque, por lo que la banda izquierda del Real Murcia tendrá un claro cauce ofensivo en esta nueva temporada si todo sale como espera el jugador. Más allá de esto, reconoce la exigencia de haber venido a un club tan importante pero admite que se siente preparado física y mentalmente, tanto él como sus compañeros: "De estas primeras sesiones me he llevado una gran sorpresa con los compañeros, muchos me han sorprendido por el nivel que tienen y creo que tenemos una gran plantilla". Para concluir, dedicó unas palabras para el último fichaje, Julio Gracia, al que conoce de primera mano: "Julio es un jugón, lo conozco de su paso por el Betis y es un jugador con muchísima calidad que nos va a aportar muchísimo seguro".