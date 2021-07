ElPozo Murcia ha presentado de manera oficial a uno de sus nuevos fichajes de cara a la temporada 21-22. Fabrizio Bastezini ‘Gadeia’ llega para cubrir el puesto de ala en el equipo de Diego Giustozzi después de militar una temporada en el Kairat Almaty de Kazajistán. Anteriormente, el internacional brasileño disputó cuatro temporadas en España con el Inter Movistar, donde ganó tres ligas, una copa, dos Supercopas de España y dos Ligas de Campeones.

En su presentación, el jugador de Sao Lorenço se ha deshecho en elogios hacia el club murciano. “Es un club de mucha historia, mucha tradición, creo que es uno de los mejores equipos del mundo y estoy muy contento”. Preguntado por su decisión de venir a Murcia, Gadeia asegura que está “muy ilusionado con el proyecto y con el equipo que han formado, con jugadores de mucha calidad”.

Sobre la presión que supone ser uno de los grandes fichajes de esta temporada para ElPozo Murcia, Gadeia se muestra tranquilo. “La presión es buena. A mí me gusta. Estoy preparado para ayudar de la mejor manera, estoy preparado para lo que viene”, asevera. El ala viene de hacer 20 goles en 22 partidos con el equipo kazajo y espera mantener sus registros. “Estoy perfecto, me siento como un joven a pesar de mis 33 años, pero tengo que trabajar mucho, tengo que cuidarme y las recuperaciones ya no son como antes. Ojalá pueda hacer más de 20 goles por temporada”.