Continúan avanzando las semanas y la confección de la plantilla parece bien encaminada para el Fútbol Club Cartagena. Numerosas incorporaciones, varias renovaciones de peso y algunas salidas resueltas que dejan encarrilada la confección del equipo con más de un mes de mercado por delante.

Buena parte de ello, gracias al peso que ha cobrado el club después de haber logrado de mantenerse y dejar de ser uno de los equipos más novatos de la categoría. La llegada de hombres de peso ha permitido a la entidad albinegra gozar de un mayor prestigio a la hora de salir al mercado: «Estamos mostrando mayor solidez. No estamos asentados en la categoría, pero estamos en el camino y jugadores de mayor nivel nos valora como primeras opciones. Tenemos el 70 o 75 por ciento de la plantilla conformada porque estas últimas semanas hemos hecho bien los deberes», comenta el presidente, Paco Belmonte.

En la rampa de salida

Sin embargo, queda tiempo y trabajo por delante para terminar de cerrar la configuración del equipo. Con la intención de tener una plantilla con 22 o 23 jugadores, el presidente albinegro asegura que «faltan dos centrales, un portero y uno o dos jugadores de banda». Pero lo más importante puede estar en las salidas que se pueden producir en las próximas semanas. Belmonte afirma que «va a ser un verano largo y con sorpresas, donde se afrontará alguna salida más».

Se refiere, principalmente, a las de Carrasquilla y Vinicius Tanque. Los dos futbolistas son extracomunitarios y las fichas para estos jugadores son limitadas. En este momento habría que dar salida a uno de los dos, aunque el presidente albinegro deja la puerta abierta a ambas: «El tema de Coco va a dar bastante que hablar. Mi sensación es que vamos a tener ofertas importantes por él. Fue una apuesta personal del club, por quien se hizo una importante inversión. Tras su participación en la Copa Oro hay determinados mercados interesados en él y yo creo que en los próximos días vamos a tener una importante solución en los próximos días para todas las partes. Hay que ponerle en el mercado, ya veremos la forma. Pero es un activo importante del club» asegura.

El jugador panameño podría salir en forma de compra definitiva o de cesión con opción de compra obligatoria. Por su parte, Vinicius solo podría salir traspasado. El delantero es el tercer delantero con la llegada de Ortuño y tendría pocos minutos: «Es un buen futbolista, pero su condición de extracomunitario y los dos jugadores que tienen por delante limitan mucho su participación. Es algo que tenemos que resolver porque tiene muchas ofertas», manifestaba Paco Belmonte.

Al margen del mercado, el presidente albinegro hablaba de la presencia del público en las gradas al comienzo de la temporada. Con expectativas de contar con un buen número de espectadores las informaciones que se barajan es que «a día de hoy es del 70% podrá asistir siempre y cuando se dé el visto bueno desde la Comunidad Autónoma».

En cuanto a la tienda, asegura que el club espera a que esté en marcha antes del comienzo del campeonato liguero del próximo 16 de agosto: «Estamos esperando a que la tienda esté en marcha para presentar toda la ropa oficial. La previsión que tenemos es que la obra que hay que realizar esté terminada para abrir la tienda antes del primer partido de liga. Nos va a dar una nueva dimensión en cuanto al marketing y venta de productos para este año», concluía.

«Lo que he visto hace que me ilusione»

Con el ritmo de llegadas que se ha producido en las últimas semanas en el Cartagena, los futbolistas se siguen incorporando a los entrenamientos para conocer la que será su casa durante esta temporada. El último de ellos ha sido Alfredo Ortuño. El delantero de Yecla era presentado con el club albinegro, donde llega para completar la zona ofensiva del equipo.

Una delantera donde, sin lugar a dudas, el principal protagonista es Rubén Castro. Por ello, Ortuño llega sabiendo que lo más probable es que su papel sea secundario y que tenga que vivir «a la sombra» del canario. Sin embargo, lejos de verlo como una desventaja, el yeclano quiere sacar el máximo rendimiento a esto: «Para mí es un orgullo poder jugar a su lado. Tenerlo a él en la delantera me hará seguir aprendiendo, que es algo que sigo haciendo día a día a pesar de tener 30 años. El día que no tenga ganas de ello, lo dejaré. No puedo tener mejor profesor que Rubén y puedo crecer muchísimo con él al lado», asegura.

El delantero valora incluso la opción de jugar juntos: «Mis condiciones y las de Rubén son compatibles en el campo. En el momento en el que el entrenador lo decida podremos comprobarlo. Pero pienso que podemos combinarnos muy bien». Pero no ha sido solo la presencia del delantero lo que le ha hecho decantarse por Cartagena. El resto de la plantilla ha sido un incentivo para vestir de albinegro: «El equipo tiene una gran plantilla. Jugadores importantes en la categoría con experiencia y que han demostrado lo que valen. Para mí, lo deportivo es lo más importante y la estructura que estoy viendo me hace pensar que puede ser un año ilusionante», manifiesta.

Ortuño llega procedente del Albacete, donde hizo 7 goles la temporada pasada, aunque finalmente no pudo culminar su año con la salvación del equipo: «El año pasado tuve un año duro en Albacete. Tuve una primera vuelta bastante dura en lo personal. No tenía continuidad porque entraba y salía. Después de vacaciones me dediqué a pensar solo en el fútbol y empezaron a llegar los goles y los resultados. La pena fue que no pudimos conseguir el objetivo, pero a nivel personal quedé satisfecho con mi rendimiento», afirmaba el delantero.