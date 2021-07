El UCAM Murcia ha presentado hoy en La Condomina a Nuha Marong, delantero español de origen gambiano que se convierte en el primer y único fichaje de Pedro Reverte para la delantera del equipo universitario hasta ahora. El punta viene de ser imprescindible con el Recreativo Granada, habiendo jugado 25 partidos y siendo el tercer jugador más utilizado por su entrenador con 2.046 minutos. Con esta participación, Nuha fue capaz de anotar 5 goles, firmando uno de ellos ante el equipo universitario en La Condomina.

El atacante ha comenzado su presentación dando las gracias al presidente, José Luis Mendoza, y al director deportivo por su confianza en él y ha afirmado que ha elegido el UCAM Murcia porque “sus proyectos siempre son importantes y es un club muy fuerte en Segunda B”. Además, sobre su aclimatación a la ciudad y al equipo ha mencionado que Murcia “es una ciudad encantadora, la gente es muy buena e ilusiona estar aquí”.

Aunque sus cinco goles de la pasada temporada pudieran parecer pocos para un delantero, al ariete no le preocupan demasiado sus cifras goleadoras y sabe lo que puede aportar al equipo. “El delantero depende de rachas. Yo tengo que trabajar para ayudarme a mí y ayudar a los compañeros”, asegura. Sobre la posibilidad de jugar con otro delantero que le complemente, Nuha muestra confianza. “Conociendo a la persona que tenga al lado haría unas cosas u otras. No me importa estar solo o con otro delantero al lado”.

El club tiene la intención de fichar otro punta que podría ser su compañero o su competencia directa por un sitio en el once. Sin embargo, el recién llegado no se lo toma como algo negativo y hace equipo. “Tenemos que pensar que todos los refuerzos que vengan nos van a aportar y nos van a ayudar. Al fin y al cabo, esto tiene que ser una familia. Venga quien venga nos va a ayudar a sumar”.

Cuestionado por los objetivos del equipo, el internacional gambiano no se quiere arriesgar. “Ahora mismo estamos pensando en el primer partido de la pretemporada y cuando empiece la liga hay que ir partido a partido”. Por último, Nuha ha comentado las exigencias del entrenador a su llegada. “El entrenador me pide lo que nos pide a todos. Estar concentrados, estar bien posicionados, que trabajemos bien y que nos preparemos para hacer lo máximo”.