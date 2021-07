No hay una pretemporada en la que el Real Murcia no pueda comenzar de manera tranquila. En lo súltimos años, las pretemporadas han estado marcadas por la inestabilidad. Si un año se hablaba de impagos, en el otro se hablaba de la fuga de jugadores clave buscando un futuro mejor lejos de Nueva Condomina. Este año, no ha sido ni una cosa ni la otra. De hecho, hace tiempo que el Real Murcia no vive una situación tan tranquila por estas fechas en la parcela económica y deportiva. La gestión de Manolo Molina y la política de fichajes austera han hecho que se entienda la situación del club y no se derroche ni un euro.

Este año, lo que ha atormentado el normal inicio de la pretemporada ha sido el coronavirus. En las pruebas médicas que se realizan siempre al inicio de la pretemporada, tres jugadores del Real Murcia han dado positivo. El club no ha hecho oficial lo snombres de los futbolistas afectados pera ha asegurado que se encuentran en buen estado de salud, tal y como ha informado en un comunicado en sus canales oficiales. «El Real Murcia CF informa que tras las pruebas de detección del Covid-19 en el día de hoy han dado positivo tres futbolistas de la primera plantilla. Los tres jugadores se encuentras aislados en sus respectivos domicilios y en buen estado de salud. Una vez superen la enfermedad y den negativo en las siguientes pruebas se reincorporarán al grupo de trabajo», reflejaba el club.

La preparación del club, a pesar de este contratiempo, sigue tal cual lo estipulado al hacerse las pruebas de manera individual. Los murcianos tenían previsto empezar hoy los entrenamientos en el Real club de Golf Campoamor Resort y así lo van a hacer. En principio, Mario Simón iba a tener disponible a veinte jugadores de la primera plantilla, contando a los diez nuevos fichajes, más los jóvenes Teo Guilaine, Javi López, Vicente Meca, Ismael Ferrer, Jorge Palacios y Marc Aznar, seis futbolistas del filial que servirán de apoyo para los entrenamientos. No será así finalmente pues tres futbolistas estarán aislados las próximas semanas mientras se recuperan del virus.

El Real Murcia empezará la pretemporada en Campoamor, donde entrenará toda la semana en el complejo deportivo a puerta cerrada preparándose para su primer amistoso del curso ante el Archena, que se disputará el 29 de julio ante el Archena en Pinatar Arena a las 20.30 horas. Tras ese primer partido, el club grana también tiene confirmados los partidos amistosos contra el Al Ain, el uno de agosto; el Alcoyano, el día siete; el FC Cartagena, el diez de agosto en el Cartagonova con motivo del Trofeo Carabela de Plata; ante el Eldense e Intercity en una triangular que se disputará el 14 de agosto y por último, ante el Yeclano el día 28. Esos son los partidos que tiene previstos el Real Murcia antes de que empieza oficialmente la competición el fin de semana del 4 y 5 de septiembre.

Javi Saura: «Los años han hecho que esté más preparado que antes»

Javi Saura está de vuelta en el Real Murcia. Después de curtirse en el Lorca Deportiva y en el Yeclano, el centrocampista cumplirá su tercera etapa en las filas del club grana.

Él se toma su vuelta como una nueva ocasión para demostrar su talento. «Siempre he tenido la ilusión de poder volver. Era complicado pero he trabajado para poder tener la oportunidad». A su vez, se nota más preparado que cuando se fue para ser una pieza importante en el esquema de Mario Simón. «Al final, los años te dan experiencia y madurez y he vivido experiencias que me han hecho ser mejor jugador y mejor persona», declaraba.

En cuanto a los objetivos que tiene el Real Murcia esta temporada, el canterano ha sido tajante al asegurar que «el objetivo es el ascenso. Voy a poner todo mi esfuerzo para que se vea mi mejor rendimiento en el campo y pueda ayudar al equipo a conseguir los objetivos». Se define a sí mismo como «un jugador que le gusta tener el balón. A nivel defensivo también aporto pero lo que me gusta es asociarme con los compañeros y marcar el tiempo del partido».