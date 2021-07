Javi Saura está de vuelta en el Real Murcia. Después de curtirse en el Lorca Deportiva y en el Yeclano Deportivo, donde ha jugado las dos últimas temporadas, el centrocampista de Molina de Segura cumplirá su tercera etapa en las filas del club grana.

Manolo Molina, en la presentación oficial de Saura, se refirió al futbolista como un “clásico mediocentro que se desenvuelve bien como ‘ocho’ y que se sabe leer los partidos y marcar el ritmo. Son jugadores que se están perdiendo pero son fundamentales para todos los equipos”. También añadió sobre el murciano que “estar fuera le ha dado ese punto de madurez necesario para volver al Real Murcia con todas las garantías”, explicaba Molina.

Por su parte, en su primera intervención tras su regreso a la capital, Javi quiso “agradecer al Real Murcia y a Manolo Molina la confianza depositada en mí”.

Javi Saura vuelve al Real Murcia después de cuatro temporadas y tras pasar por Yeclano y Lorca Deportiva. Él se toma su vuelta como una nueva ocasión para demostrar su talento. “Siempre he tenido la ilusión de poder volver. Era complicado pero he trabajado todo este tiempo para poder tener la oportunidad”. A su vez, se nota más preparado que cuando se fue para ser una pieza importante en el esquema de Mario Simón. “Al final, los años te dan experiencia y madurez y he vivido experiencias que me han hecho ser mejor jugador y mejor persona”, declaraba.

En cuanto a los objetivos que tiene el Real Murcia esta temporada, el canterano ha sido tajante al asegurar que “el objetivo es el ascenso. Voy a poner todo mi esfuerzo para que se vea mi mejor rendimiento en el campo y pueda ayudar al equipo a conseguir los objetivos”.

Javi Saura no ve al Real Murcia muy diferente desde que se fuera hace cuatro temporadas. “La situación los últimos años ha sido un poco rara pero bueno, sigo viendo al equipo con la misma ilusión y ambición y queremos hacer grandes cosas”, exponía.

El de Molina de Segura se define a sí mismo como “un jugador que le gusta tener el balón. A nivel defensivo también aporto pero lo que me gusta es asociarme con los compañeros y marcar el tiempo del partido”. Además, piensa que “se ha hecho un gran bloque y ya empezaremos a conocernos. Es un equipo capacitado para hacer grandes cosas”, finalizaba.