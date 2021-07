El próximo viernes 23 de julio, Tokio encenderá la antorcha olímpica con un año de retraso. Ese día se dará el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos del coronavirus, los Juegos que por la pandemina no pudieron celebrarse en 2020 y que finalmente no podrán contar con público en las gradas.

El mundo entero estará pendiente de lo que ocurra en la ciudad japonesa, y hasta allí llegarán seis deportistas murcianos que intentarán vivir con la máxima intensidad la experiencia olímpica. A Alejandro Valverde le pesarán menos que nunca sus 41 años; Laura Gil querrá repetir éxito y sumar su segunda medalla olímpica; Mohamed Katir no desaprovechará esta ventana mundial para seguir en boca de todos; Miguel Ángel López intentará recuperar su mejor versión en el mejor momento; Alberto Martínez, el ‘peque’ de la expedición murciana, estará deseando lanzarse al agua, y Rafa Mir formará parte de una selección española de fútbol con muchas posibilidades de colgarse una medalla.

Desde el 23 de julio al 8 de agosto, la Región de Murcia estará pendiente de todo lo que haga su ‘sextete’ de deportistas favoritos en Tokio a la espera de que pueda caer alguna que otra medalla para sumar a la conquistada en Barcelona ‘92 por Antonio Peñalver y a la lograda por Laura Gil en Río 2016. Con los nombres de los representantes murcianos ya en la mente de todos, solo falta apuntar en la agenda los días y las horas en las que cada uno de ellos irán entrarán en acción en la cita japonesa.

Rafa Mir. La selección española de fútbol, la primera en entrar en acción

Rafa Mir será el primero de los deportistas murcianos en sentir las mariposas en el estómago que provocan unos Juegos Olímpicos. El delantero murciano, que ya se encuentra en territorio japonés, forma parte de la convocatoria de la selección española de fútbol para esta cita. Y el atacante no tendrá ni que esperar a que se encienda el pebetero para entrar en acción. Si la ceremonia de inauguración tendrá lugar este viernes 23 de julio, la competición de fútbol dará comienzo este mismo miércoles con varios partidos femeninos. Para ver en acción a la selección española de Rafa Mir habrá que madrugar. El combinado nacional, que debutará en estos Juegos ante Egipto, disputará su primer partido este mismo jueves a las nueve y media de la mañana. El choque frente al combinado egipcio será el primero de los tres que afrontará España en la fase de grupos. El más atractivo será el tercero. Rafa Mir y sus compañeros se medirán a Argentina el 28 de julio a las 12.30. Entre medias tocará Australia -25 de julio a las 12.30h.-. España tendrá que quedar entre los dos primeros de su grupo para seguir adelante. La gran final está fijada para el 7 de agosto.

A. Valverde. El 24 de julio se subirá a la bici en sus quintos Juegos

Hace diecisiete años, Alejandro Valverde debutaba en sus primeros Juegos Olímpicos. Con 24 años era incluido en el equipo nacional para participar en la cita de Atenas. Diecisiete años después, el ciclista murciano competirá en Tokio en sus quintos Juegos. Cuando se suba a la bicicleta el próximo 24 de julio para luchar por la medalla olímpica en la prueba de ruta, Valverde ya llevará a su espalda las experiencias vividas en Atenas, Pekín, Londres y Río. El podio que se le ha ido escapando hasta ahora, quiere conseguirlo en Tokio, donde liderará a un equipo en el que le acompañarán Jesús Herrada, Omar Fraile y los hermanos Izaguirre, Ion y Gorka. Para ver si Alejandro Valverde sigue haciendo historia habrá que esperar al próximo sábado. La prueba de ruta comenzará a las cuatro de la madrugada hora española y se alargará hasta las once de la mañana. Así, cuando la Región despierte, puede celebrar en directo el final de la prueba de Valverde.

Laura Gil. El debut de la selección femenina de basket será el día 26

De la expedición murciana en estos Juegos, Laura Gil es la única que sabe lo que es subir a un podio olímpico. La jugadora regional se colgó la medalla de plata en la cita de Río de Janeiro en 2016. Solo Estados Unidos le apartó del deseado oro, pero, viendo las sonrisas que Gil y sus compañeras mostraban en la entrega de premios, la derrota fue lo más dulce posible. Pues solo faltan unos días para que la selección española de baloncesto entre en acción para intentar reeditar lo logrado en Brasil. Laura Gil y sus compañeras debutarán el 26 de julio ante Corea del Sur, y para ver los primeros pasos del combinado nacional habrá que trasnochar, porque este primer choque está fijado para las tres de la madrugada en España. Las de Mondelo, encuadradas en el Grupo A, serán las encargadas de abrir la competición. Tres días más tarde, el 29 de julio, disputarán su segundo partido, en esta ocasión contra Serbia (10.20 horas). El 1 de agosto, otra vez a las tres de la madrugada, las españolas cerrarán la fase de grupos frente a Canadá. Los cuartos de final serán el 4 de ese mismo mes, el día seis se celebrarán las semifinales y el 8 tendrá lugar la gran final, donde la Región espera volver a ver a Laura Gil.

M. Katir. El 3 de agosto llegará el turno del atleta más en forma

El muleño Mohamed Katir está en boca de todos. 2021 está siendo su año, y los Juegos Olímpicos de Tokio pueden ser el trampolín definitivo para demostrar que está llamado a ser uno de los reyes de los 5.000 metros. Llega a la cita olímpica después de batir el récord de España en la distancia. No solo eso, en apenas unos días también ha bajado la marca nacional de los 1.500 que estaba en manos de Fermín Cacho y la de 3.000.

El muleño, que aspira a todo, entrará en acción el 3 de agosto. Ese día competirá en la primera ronda de los 5.000 metros, donde buscará el pase a la gran final. Si consigue su objetivo, Katir luchará por las medallas el viernes 6 de agosto en una prueba que tendrá lugar por la mañana. Sobre sus objetivos en Tokio 2020, el atleta muleño aspira a «llegar a la final» y, a partir de ahí, «estar entre los ocho primeros», decía en una entrevista en El Transistor de Onda Cero. «Este año he entrenado como si fuera el último. Si no me lesiono, me va a salir una gran marca», afirmaba.

A. Martínez. El nadador cartagenero se lanzará al agua el 5 de agosto

Con solo 23 años, el cartagenero Alberto Martínez también vivirá sus primeros Juegos en Tokio. El ‘peque’ de la expedición murciana llega a la ciudad japonesa para competir en los 10 kilómetros de aguas abiertas. Fue el primer deportista regional en conseguir el billete para la cita olímpica. Lo hizo en 2019 en el Mundial de Gwangju gracias a un octavo puesto (1.48.02.20) en su distancia favorita. El coronavirus retrasó su sueño. Pero ya cuenta las horas para que llegue el 5 de agosto, día en el que saltará a las aguas del Parque Marino de Odaiba. La competición dará comienzo a las 6.30 y se espera que acabe para las 09.10 horas. «En 2018 comenzó a entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, gracias a que la Federación -que hasta entonces no concedía becas para aguas abiertas-, decidió hacer una excepción. Martínez trabaja desde entonces junto a Mireia Belmonte. Su entrenador, además, es el legendario Fred Vergnoux», informa la web de los Juegos.

M. A. López. El 5 de agosto disputará sus terceros Juegos

Miguel Ángel López no aparece en las quinielas. A diferencia de lo que ocurrió en Río, cuando llegaba a la cita olímpica como campeón del mundo de 20 kilómetros marcha, el de Llano de Brujas lleva bastante tiempo a un nivel muy lejos del que le encumbró. Los de Tokio serán sus terceros Juegos. Debutó en Londres con un quinto puesto. Más lejos se quedó en la cita brasileña, donde se tuvo que conformar con cruzar la línea de meta en undécima posición.

Su tercera participación olímpica será en Tokio, donde entrará en acción el 5 de agosto. Ese día, la Región tendrá la mirada en dos sitios. Por un lado, en el agua, donde el cartagenero Alberto Martínez competirá en los 10 kilómetros; por otro, en el asfalto, donde Miguel Ángel López intentará volver a codearse con los mejores en la prueba de 10 kilómetros marcha. Cuando acabe Alberto Martínez, comenzará el de Llano de Brujas, y es que los 20 kilómetros marcha se iniciarán a las 9.30 en España y concluirán sobre las seis de la tarde, según las estimaciones de la organización.

Antonio Peñalver y Laura Gil, los únicos medallistas olímpicos

El atleta estrenó el palmarés regional en Barcelona 92 y la jugadora de basket acabó en Río 2016 con una sequía de 22 años

Los Juegos de Río 2016 rompieron una sequía olímpica que ya duraba demasiado para la Región de Murcia. Cuando Laura Gil se colgó la medalla de plata con la selección española de baloncesto, el deporte murciano volvía a un podio olímpico 22 años después. Hasta el éxito de la jugadora de Santo Ángel, solo Antonio Peñalver había logrado llevar el nombre de la Región a lo más alto de una cita olímpica. El alhameño fue uno de los grandes triunfadores de los recordados Juegos de Barcelona en 1992. Su plata en la prueba de decatlón siempre estará en la mente no solo de los aficionados de la Región sino también de todos los españoles. El atleta, que además de en Barcelona también participó en las citas de Seúl ‘88 y Atlanta ‘96, se sintió durante muchos años huérfano en el palmarés olímpico de la Región de Murcia. Pese a que muchos lo intentaron, volviendo a casa con diplomas olímpicos, parecía que las medallas siempre se resistían. Fue en 2016, en Río de Janeiro, cuando Laura Gil, integrante de la selección española de baloncesto, rompió definitivamente esa sequía. La de Santo Ángel se colgaba una medalla de plata que sabía a oro, y es que el rival de las españolas en la final fue Estados Unidos. Ahora, en Tokio, la Región tiene muchas posibilidades de seguir con la racha y aumentar un poco más su palmarés olímpico.