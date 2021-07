El alcalde Diego José Mateos, el vicealcalde, Fran Morales y la concejal de Deportes, Irene Jódar, recibieron al colegiado internacional lorquino, José María Sánchez Martínez, conocido en la Ciudad del Sol por Pituco. Sánchez Martínez acaba de llegar de la Eurocopa donde ha sido árbitro de VAR en numerosos encuentros, como Portugal-Francia, Alemania-Francia, Iglaterra-Escocia, un partido que fue especial, según Sánchez Martínez, ya que «ese enfrentamiento no se daba desde hacia muchos años en una Eurocopa».

José María Sánchez Martínez entregó una camiseta de árbitro al alcalde. Se da la circunstancia que Diego José Mateos fue árbitro aficionados y el vicealcalde, Fran Morales, llegó a dirigir partidos en Tercera División.

En la pasada gala del deporte de Lorca, Sánchez Martínez fue galardonado pero no pudo recoger su premio por estar en la Eurocopa. El colegiado, en declaraciones a Onda Regional, dijo también que, «el nivel arbitral ha sido muy alto lo que deja bien claro el gran nivel del arbitraje, también español, por supuesto, no solo en la Eurocopa si no también en la Copa América», expresaba.

«Todos tenemos margen de mejora. El VAR ha llegado para quedarse y es responsabilidad de todos saber hacer llegar a todos, cuáles son los principios fundamentales. Es una herramienta maravillosa. Por ejemplo, aquella jugada de la mano de Dios de Maradona, con el VAR no hubiera ocurrido».

«Todos trabajamos para llegar a las cotas mas altas. Nuestra labor es día a día. Me pongo objetivos como por ejemplo seguir representando a Lorca, a Murcia y a España en eventos importantes dentro del arbitraje mundial», finalizaba.