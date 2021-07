El FC Cartagena cuenta ya con un nuevo efectivo a su defensa, que aún está en construcción a falta de la llegada de un central más y algún refuerzo en la parcela lateral: Antonio Luna. El lateral mallorquín fue presentado ayer como nuevo jugador albinegro. El defensor llega para sustituir a un David Forniés que a pesar de haber firmado un buen final de temporada, no tendrá hueco en el equipo la próxima temporada.

El director general deportivo, Manolo Sánchez Breis destacó de él su currículum envidiable. Ha militado en equipos de Premier League, como el Aston Villa, o en la Serie B italiana, con el Spezia, además de en numerosos clubes del fútbol español como Eibar, Sevilla, Rayo Vallecano, Levante, Almería o Girona, de donde procede libre. De Antonio Luna destacó Breis que es un jugador «inteligente» que tiene la capacidad de saber cuándo sumarse al ataque. El lateral, por su parte viene con ganas de competir y ganarse el puesto. En su misma posición tendrá a Alberto De la Bella, ya recuperado de su lesión y en buena forma como se pudo ver en el amistoso frente al Al-Wahda del pasado martes (0-0). «Es un jugador muy contrastado, con gran experiencia y calidad de sobra», elogió Luna a su compañero.

«Voy a ofrecer muchísimo compromiso, todo lo que esté en mi mano lo voy a dar por el equipo. Al final será el entrenador quien decida a quién pone en cada partido», señalaba el nuevo futbolista del FC Cartagena. Físicamente se encuentra bien, el pasado martes se incorporó a los entrenamientos junto a Pablo De Blasis, y aseguró que en unos días estará cien por cien preparado físicamente para competir.

Antonio Luna consideró un «reto» el venir al Cartagena, y además agradece «la tranquilidad y total confianza» que le ha dado el equipo cartagenero «con un proyecto más que ilusionante». El lateral balear criado en la cantera del Sevilla tiene claro que el objetivo del club es la permanencia y le quita importancia al ‘currículum’ de su carrera: «El pasado en el fútbol no vale para nada, nosotros ahora somos futbolistas del Cartagena y tenemos que luchar por el objetivo de la permanencia, siendo ambiciosos desde la humildad», aseguraba tajante Luna.

El defensor balear ya conoce a varios de sus compañeros como Antoñito, Raúl Navas y José Ángel, los tres sevillanos de la plantilla que continuarán en el equipo durante una temporada más.

Cayarga, en el aire

La que no parece tan clara es la renovación de Cayarga. Breis habló tajante: «Tenemos que llegar al mismo punto: si se llega bien, sino tendremos a otro futbolista para esa posición, todavía sigue siendo una opción, es un futbolista de nuestro gusto», dijo el director general albinegro. Después de la salida de Santisteban al filial del Sevilla, parecía que Uri iba a seguir sus mismos pasos. Sin embargo, ahora apunta a entrar en los planes del club y en caso de salir, será cedido. Los que sí que tendrán que disputarse una plaza serán Vinicius Tanque y Carrasquilla. Por otro lado, Breis consideró que el club podrá acabar con una cifra de entre 9.000 y 10.000 abonados. «Siempre hay un tirón cuando se acerca la temporada y creo que el Cartagonova tendrá un aspecto espectacular», apostilló.

El Tenerife incorpora a su plantilla a Elady

Elady Zorrilla, exjugador del Cartagena, firmó ayer por el CD Tenerife. El cartagenero Juan Carlos Cordero, director deportivo de club tinerfeño, no ha dejado pasar la oportunidad de firmar a Elady desde que el pasado 30 de junio quedase libre al no renovar. El jienense ya estuvo en la agenda del conjunto chicharrero hace dos temporadas, y finalmente ha habido acuerdo entre ambas partes. El Tenerife incorpora así gol y ataque a su plantilla después de una salida sensible como la de Fran Sol, quien ha firmado recientemente por el Eibar.