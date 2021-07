El primer fichaje de los universitarios en este mercado estival, Manu Farrando, ha sido presentado en la sala de prensa de La Condomina de la mano de Pedro Reverte, que describía al zaguero como un jugador con experiencia debido a que «viene de jugar muchos partidos en Segunda B a un nivel alto». Farrando llega al UCAM con tan solo 26 años y después de jugar en el Atlético Baleares, Celta B y Córdoba, con los que suma 141 encuentros y tres goles en la división de bronce.

El defensa, en sus primeras palabras como universitario, agradeció al club «la oportunidad que le brinda». Tras el descenso a Segunda RFEF del Córdoba, Farrando aseguró que siempre tuvo clara la decisión de fichar por el conjunto de la universidad católica. «La gente me habló muy bien del club, compañeros que han pasado por acá también y, como dijo Pedro, no me lo pensé mucho. Personalmente, siempre busco escalar categorías, se dio el caso y el acuerdo fue bastante fácil», explicó.

Su polivalencia entre el lateral derecho y el centro de la defensa puede ser de vital importancia para el equipo. Aunque el jugador prefiere jugar de central, sabe que «muchas veces no se puede elegir». La pasada temporada disputó solamente cinco encuentros en esa demarcación, tres en Copa del Rey y otros dos en la segunda fase de liga. Por el contrario, en el lateral derecho jugó hasta 16 partidos con la camiseta blanquiverde.

En cuanto a los objetivos del club, Farrando no se moja. «Es una categoría nueva, pero nosotros vamos a dejar todo para conseguir los máximos objetivos. Es un poco pronto para hablar de esas cosas, pero cuando vayan pasando los partidos se verá a dónde podemos llegar», finalizó.