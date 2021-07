El muleño Mohamed Katir, plusmarquista español de 1.500 y 5.000 metros, se ha empeñado en destrozar todas las marcas que encuentra en su camino. Si hace un mes en Florencia batía el récord de España de 5.000 metros y la pasada semana fulminaba el mejor tiempo nacional en 1.500 que estaba en manos de Fermín Cacho, este martes consiguió su tercer récord nacional en apenas un mes al ganar los 3.000 de Gateshead con 7:27.64, la mejor marca jamás lograda en la reunión británica.

El murciano borró de las listas un récord de España que ha permanecido 23 años en poder del palentino Isaac Viciosa con 7:29.34.

Todo el mundo estaba pendiente a la participación de Katir en Gateshead. Sobre todo después de que el pasado viernes el corredor marroquí afincado en Mula adelantara a Fermín Cacho al batir el histórico récord de España de 1.500 metros, que ha durado 24 años, y todo después de clasificarse segundo en la reunión de Mónaco, la más prestigiosa del mundo, con una marca de 3:28.76, sólo por detrás del keniano Timothy Cheruiyot (3:28.28), actual campeón del mundo.

El atleta murciano (nació en Marruecos y vive desde los 5 años en Mula) borró de las listas el récord nacional establecido por Fermín Cacho el 13 de agosto de 1997 en el mitin de Zúrich con un registro de 3:28.95 que le dio el segundo puesto, a continuación del marroquí Hicham El Guerrouj.

Ese era su segundo récord de España, porque en junio ya había hecho de las suyas en Florencia, batiendo el de 5.000 metros con un tiempo de 12:50.79 que rebajaba en siete segundos la plusmarca de Alemayehu Bezabeh. Será en esta distancia en la que compita en los Juegos Olímpicos de Tokio, siendo una de las grandes esperanzas de medalla para España.

No conforme con dos récord nacionales en apenas un mes, este martes ha vuelto a sorprender a todos en la reunión de Gateshead. Ha ganado los 3.000 7:27.64, la mejor marca jamás lograda en la reunión británica. Además hace récord de España en la distancia que estaba en poder del palentino Isaac Viciosa con 7:29.34.

Seguridad y unos entrenamientos tremendos

En una entrevista a ‘El País’ tras lograr el Récord de 1.500, Katir ha dejado varios titulares: “No sé cómo explicar los sentimientos que tengo al tener los dos récords. Es un orgullo, sí. He salido de la nada. No puedo explicarlo”, asegura. Claro que pensé en pasar a Cheruiyot, el keniano campeón del mundo, que no estará en Tokio. Pero él tiene mucha más experiencia y ha sabido correr mejor. Dentro de un año, ya le paso”, añade con seguridad.

“Le calca los entrenamientos durísimos de Ingebrigtsen”, comenta Miguel Mostaza, su manáger. El ‘método’ Ingebrigtsen que lidera ‘papá’ Gjert y que siguen los tres hermanos. De momento, Jakob ya vio que lo de Katir no es ningún ‘farol’. Fue su sombra casi toda la carrera en Mónaco y terminó pegándole el hachazo.