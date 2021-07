¿Delantera cerrada?

Cuando llega el verano y se abre el mercado de fichajes, la delantera siempre es de las posiciones que más juego da. No hay equipo que no ponga toda la carne en el asador para encontrar esos goles que a la larga le darán la vida. Muchos incluso esperan hasta el último momento para llevarse el gato al agua y poner la guinda a su plantilla. Pero no solo la delantera es una de las mayores preocupaciones de un director deportivo. El ‘9’ también es uno de los puestos que más tertulias llena entre los aficionados. Ese fichaje es incluso de los que puede agitar una campaña de abonados.

Pues Manolo Molina parece haber acabado con la emoción cuando todavía ni hemos llegado a mitad de julio. Ayer, el Real Murcia hacía oficial que Andrés Silvente dará el salto al primer equipo. Al canterano grana por fin le han abierto la puerta que le cerraron el pasado curso tanto en verano como en el mercado invernal, cuando decidió aceptar su cesión al Lorca Deportiva para evitar que le siguiesen mareando con subidas y bajadas de categoría.

Con la confirmación del jugador murciano como integrante de la plantilla de Mario Simón, el Real Murcia ya cuenta con tres delanteros, cuatro si contamos a un Álex Melgar con contrato pero sin sitio en el equipo. Aunque se esperaba que uno de los esfuerzos económicos fueran para convencer a un ‘9’ que marcase diferencias y que elevase la ilusión de la afición, vistos los movimientos de Manolo Molina todo parece indicar que una de las líneas más importantes del equipo ya está cerrada y sin ningún goleador de renombre.

Porque además de Silvente, que será el delantero sub-23, los murcianistas ya han gastado dos fichas sénior para esa zona clave. Una de ellas la ocupa Andrés Carrasco, que llega de marcar once goles con el Lorca Deportiva -su mejor registro en Segunda B-, pero al que siempre le ha perseguido la sombra de que le cuesta mucho marcar diferencias en la división de bronce, donde pocas veces ha sido un referente. De hecho cuando se hizo oficial la contratación de Carrasco, desde el entorno grana siempre se dijo que el murciano no llegaría con el cartel de primer ‘9’, dejando entrever que se haría un esfuerzo por fichar a un delantero más contrastado.

Pero poco después de la contratación de Carrasco, el Real Murcia ya tenía otro delantero en su nómina. Siguiendo el consejo de Mario Simón, que ya lo había tenido a sus órdenes en el filial del Albacete, Manolo Molina no dudó en dar el visto bueno a la contratación de Dani García, que también tiene pasado en el filial del Lorca FC. El fichaje del almeriense se parece mucho a la contratación hace dos temporadas de Alberto Toril. El andaluz llega como una apuesta, sin embargo, lo que hace saltar las dudas en esta operación es que el ex del Mérida ocupará una de las deseadas fichas sénior pese a que su experiencia en Segunda B se limita a dieciocho partidos, los que disputó el pasado curso con los emeritenses, marcando un total de seis goles.

A Andrés Carrasco y Dani García se le suma ahora Andrés Silvente, futbolista al que ya le habían prometido hace unos meses un puesto en el primer equipo. El murciano, que debutó con la elástica murcianista en febrero de 2020 y que el pasado curso, antes de marcharse al Lorca Deportiva, pudo jugar algunos minutos en Segunda B con los de Adrián Hernández, tendrá así la oportunidad que venía buscando. Todo lo contrario ocurrirá con Álex Melgar, al que se le está buscando una salida desde el principio del verano.

Aunque todavía no hemos llegado a mitad de julio, con tres jugadores ya asegurados para la delantera, todo parece indicar que Manolo Molina ya ha cerrado, salvo sorpresa, la primera línea de su plantilla. No habrá fichaje de renombre ni de caché, bajando el nivel de una zona en la que el Real Murcia era el pasado curso uno de los equipos mejor dotado. De hecho, Julio Algar se garantizó la continuidad de Rafa Chumbi, que antes de marcharse en enero ya había marcado cinco goles; y la de Alberto Toril, que con sus siete goles fue de lo poco destacado de los murcianistas. Además, también estaba un Víctor Curto que apenas pudo participar por las lesiones, pero que en los 182 minutos que jugó hizo dos tantos.

El lateral Francisco Molinero, nuevo jugador del Mar Menor

Francisco Molinero se despedía la pasada semana de la afición del Real Murcia. El lateral, que el pasado mes de enero iniciaba su segunda etapa como grana, no entraba en los planes de Manolo Molina. Sin la renovación sobre la mesa pese a su interés por continuar, el jugador ha buscado un nuevo destino. Desde ayer es futbolista del Mar Menor. Los marmeronenses, que llegan este curso a la Segunda RFEF, han apostado por el lateral, que estará a las órdenes de Javi Motos. Previamente habían anunciado los fichajes del delantero Titi y del centrocampista Britos.