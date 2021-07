Alejandro Valverde, como indiscutible jefe de filas, los hermanos Ion y Gorka Izagirre, Omar Fraile y el conquense Jesús Herrada es el quinteto elegido por el seleccionador nacional de ciclismo Pascual Momparler para representar a España en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Valverde será el eje del equipo nacional, la baza para tratar de disputar el título olímpico, si bien el técnico español ha seleccionado a corredores que puedan entrar en fugas y en su caso poder optar a la victoria.

"He elegido un equipo para ir al 1.000 por cien con Valverde, ciclistas que matarían por Valverde y que no les van a temblar las piernas si en un momento dado tienen que disputar", señaló Momparler.

Según explica el técnico nacional, la idea del equipo es "arropar a Alejandro Valverde, pero con corredores que saben definir en el caso que llegue una fuga, y que además puedan aguantar sin problemas los 200 kilómetros de carrera"

En el quinteto español no aparece Pello Bilbao, actualmente dentro del top 10 del Tour de Francia, y sí aparece Gorka Izagirre, el único convocado que no corre la prueba francesa.

"Gorka es el único corredor capaz de admirar a Alejandro Valverde a la vez de presionarlo y forzarlo a hacer cosas que el propio Alejandro en carrera en un momento dado no tiene ganas de hacer", explicó.

Momparler aseguró que espera la cita olímpica con algo de nerviosismo, pero sin miedo.

"Es normal que esté algo nervioso porque es un gran reto para un deportista y un seleccionador. A quien no le ponga nervioso una olimpiada es que no siente el espíritu olímpico, no sabe a donde va y que no sabe la repercusión que tiene".

Respecto al líder del equipo español, Alejandro Valverde, Momparler aseguró que no tiene nada que objetar a la participación del murciano en el Tour de Francia. "Si Alejandro se lo pasa bien nos va a dar lo mejor. Tiene 41 años y está en el Tour porque le gusta, le apasiona este deporte, él se lo pasa bien y si se divierte nos va a dar lo mejor".

El técnico español ha observado que Valverde "se está dejando ir mucho días para intentar disputar alguna etapa, con lo cual está teniendo menos desgaste que otros años".

Aunque la baza española sea Valverde, Momparler no descarta que otro corredor español tenga sus opciones. Para ello el equipo español deberá estar presente en todas las fugas. "El equipo va a tener todo el día en mente a Alejandro Valverde, pero son corredores que saben llegar en una fuga, saben definir y saben buscar el objetivo de la medalla".

"No voy a llevar a gente que no esté entrenada y capacitada para ganar. No quiero llevar a nadie que en una fuga no sepa definir. Es una cosa que vamos a llevar muy aprendida por si Alejandro se queda muy retrasado y tenemos que jugárnosla con el que vaya delante".