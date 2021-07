La temporada 2021-22 en el Grupo XIII de la Tercera RFEF está previsto se inicie el próximo cinco de septiembre, con dieciocho equipos. Hay algunas novedades además de la reducción de conjuntos y del cambio de nombre. El campeón no tendrá que jugar play off ya que ascenderá directo a la Segunda RFEF. Los cuatro siguientes disputarán un play off en la Región de Murcia. El campeón de esa segunda fase irá a una fase nacional de donde saldrán nueve ascensos.

De los dieciocho equipos que van a competir, tan solo habrá un debutante, el Archena.Los demas ya saben lo que es jugar en la citada categoría. Han logrado el ascenso además de los archeneros, el Caravaca y el Bala Azul.

Practicamente están completos los banquillos de los equipos. El último en confirmar a su técnico ha sido el Bullense, que ha apostado por Alberto Castillo. Ahora mismo solo falta por saber quién ocupará se sentará en el banquillo del Mazarrón.

Los descendidos de Segunda B han sido el Yeclano, que ha firmado a Adrian Hernández, y el Lorca Deportiva, que repite con Juan jo Asensio.

De los recién llegados, en el Archena repite Kilian Moreno, en el Caravaca estará Mariano Oyonarte y en el Bala Azul, Sergio Yúfera.

El Ciudad de Murcia contará con Ismael Ibañez, el Cartagena Efesé, con Juanjo Brau; la Deportiva Minera, con Carlos Rivera; el Palmar, con Patri Molina; el FC Cartagena B, con Pepe Aguilar; La Unión, con Manolo Palomeque; el Huercalovera, con José Carlos Olivares; el Racing Murcia, con Jose Luis Acciari; el Real Murcia B, con David Sánchez; Los Garres, con Gabi Correa; y el UCAM B, con Pato.

Mazarrón y Racing, en apuros

Mazarrón y Racing Murcia son los dos equipos de la Tercera murciana que no han cumplido con sus pagos a los jugadores a 30 de junio, según listado publicado por la Asociación de Futbolistas Españoles. También estaba el Bullense, pero este ya se ha puesto al corriente con los jugadores que habían denunciado. Consultado con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, estos equipos todavia no han descendido. Primero tiene que haber una resolución de la Federación Española en la que aparecerá un último plazo para que se pongan al día. Según el artículo 192, tendrán hasta el 31 de julio a las doce del mediodía para pagar. Morris Piagneillo, dueño del Racing Murcia ha comentado a La Opinión que «este club no tendrá problemas para pagar y seguirá en tercera división».

Lo normal es que Mazarrón y Racing Murcia terminen pagando, como ya lo ha hecho el Bullense, y compitan en Tercera División. Por si acaso, el Fortuna, que fue finalista junto al Bala Azul, está atento a lo que pase, lo mismo que el Abarán y Algezares.

Segundo fichaje del Lorca

Se abrió la veda de fichajes en el Lorca Deportiva. La entidad lorquina ha hecho oficial la segunda incorporación de la nueva temporada. Tras Hugo Encada, ahora llega el argentino Bruno Volpi, quien nació en Buenos Aires en 1993, por lo tanto tiene 27 años. Es un delantero que proviene del Marathon de la Liga Nacional de Honduras. En ese mismo país también ha jugado en el Platense así como en los equipos argentinos de San Miguel, Ituzaingo y Quilmes. Con un presidente argentino como Hugo Issa y un director deportivo también de la misma nacionalidad como es Cristian Nasuti, es de esperar que en los próximos días recalen mas jugadores de ese país.